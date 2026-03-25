Guerra de Oriente Medio en vivo: Irán se burla de lo dicho por Trump sobre diálogos de paz

Así se ve un misil iraní en el cielo sobre la ciudad de Nablus, en Cisjordania. Foto: EFE - ALAA BADARNEH

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La guerra en Oriente Medio sigue, y ya casi cumple un mes desde la primera ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha llevado a cabo una represalia contra países del Golfo Pérsico. El cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula gran parte del petróleo del mundo, es uno de los aspectos que más preocupa, mientras los precios suben y se reporta el riesgo de la escasez de algunos productos.

Entretanto, un portavoz militar iraní se burló de los intentos estadounidenses de lograr un acuerdo de alto al fuego, insistiendo en que Washington solo negocia consigo mismo. Las declaraciones del teniente coronel Ebrahim Zolfaghari se conocieron después de que, según informes, la administración de Donald Trump enviara a Irán, a través de Pakistán (que se ha mostrado dispuesto a acoger conversaciones de paz), un plan de alto al fuego de 15 puntos.

No es solo que la noticia acerca de que el mandatario republicano aprobó el despliegue de más de 1.000 soldados de la 82.ª División Aerotransportada en Oriente Medio esté socavando lo dicho por él sobre el éxito de las conversaciones de paz, sino que no hay señales de que los bombardeos iraníes contra países del Golfo Pérsico vayan a cesar. Al contrario, Kuwait y Baréin sufrieron ataques en la noche del martes al miércoles. La paciencia de ellos, tras ofensivas constantes por casi un mes, se está acabando.

Por su parte, la Organización Mundial del Comercio advirtió que las interrupciones en el suministro internacional de fertilizantes causadas por el cierre del estrecho de Ormuz provocarán escasez de alimentos y precios elevados. De hecho, un tercio de los fertilizantes del mundo normalmente transitan por ese paso.

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