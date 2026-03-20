Oriente Medio en vivo: funcionarios de EE. UU. e Israel no están seguros, amenazó Irán

Ciudadanos iraníes pasan junto a una valla publicitaria que muestra parte del mapa del Golfo Pérsico en la plaza Valiasr de Teherán. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

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En medio de la celebración de Nowruz, el Año Nuevo persa, Israel bombardeó Teherán con ataques aéreos el viernes. El primer ministro Benjamin Netanyahu negó, además, que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya sido “arrastrado” a la guerra por su país, en medio de las dudas que varios funcionarios sembraron esta semana acerca de que no tendrían los mismos objetivos con la guerra.

Netanyahu también mencionó que Israel “actuó solo” al atacar el yacimiento de gas de South Pars en Irán, aunque no aclaró si había informado a Trump sobre el ataque con antelación. Él “nos pidió que nos abstuviéramos de realizar futuros ataques, y nos estamos absteniendo”.

Entretanto, tras la represalia que tomó Teherán por el ataque a dicha infraestructura energética, los ataques iraníes contra la ciudad industrial de Ras Laffan, en Catar, han reducido la capacidad de exportación de gas natural licuado del país en un 17 %, según QatarEnergy.

El “grave daño” podría reducir sus ingresos anuales en USD 20.000 millones y tardar “hasta cinco años” en repararse, declaró Saad al-Kaabi, ministro de Energía catarí y director ejecutivo de la entidad, a través de un comunicado.

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El director general de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, advirtió el viernes en una entrevista con el Financial Times que podría llevar hasta seis meses restablecer los flujos de petróleo y gas del Golfo Pérsico, y afirmó que el mundo se enfrenta a la que podría ser la crisis energética más grave de la historia.

Según Birol, los políticos y los mercados han subestimado la magnitud de la interrupción, ya que alrededor de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas se encuentran varados allí. Él advirtió que “algunas tardarán seis meses en estar operativas, otras mucho más”.

El Ejército iraní amenazó a militares y funcionarios estadounidenses e israelíes. En un comunicado atribuido al portavoz principal de las Fuerzas Armadas, publicado el viernes por la agencia de noticias Fars, se lee que Irán tiene información sobre ellos y que “los lugares turísticos, los centros vacacionales y los centros de entretenimiento de todo el mundo no serán seguros para ustedes”.

El Ejército israelí anunció que atacó infraestructura del Gobierno sirio en el sur del país. Según la institución militar, eso respondió a informes de ataques contra civiles drusos en la provincia de Sweida, donde las tensiones entre las facciones drusas locales y las fuerzas del Gobierno sirio se han intensificado durante el último año.

Israel se ha presentado cada vez más como protector de los drusos sirios —una minoría con estrechos vínculos con la población drusa de Israel— y ha intentado imponer una zona de seguridad militar en el sur de Siria, a lo largo de los ocupados Altos del Golán.

En una entrevista con el medio Politico, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que existían “motivos razonables” para creer que ambas partes en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán podrían haber cometido crímenes de guerra.

Él declaró: “Si se producen ataques contra Irán o desde Irán contra la infraestructura energética, creo que existen motivos razonables para pensar que podrían constituir un crimen de guerra”.

Estas afirmaciones se conocieron luego del ataque israelí contra el yacimiento de gas de South Pars, que Irán comparte con Catar, y después de que Teherán respondiera con una ofensiva contra el complejo de gas catarí de Ras Laffan. “No veo ninguna diferencia. Da igual quién ataque a civiles. Es totalmente inaceptable”, añadió Guterres.

Según informan medios iraníes, entre ellos la agencia de noticias Tasnim, Ali Mohammad Naeini, portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, falleció en ataques aéreos estadounidenses e israelíes.

Según un comunicado, él murió “en el cobarde y criminal atentado terrorista perpetrado por el bando estadounidense-sionista al amanecer”.

Antes de conocerse esta noticia, Naeini insistió en que Irán sigue fabricando misiles, contrarrestando lo dicho por Benjamin Netanyahu acerca de que ya no puede hacerlo: “Nuestra industria de misiles tiene una puntuación de 20 y no hay motivo de preocupación al respecto, ya que producimos misiles incluso en condiciones de guerra, lo cual es asombroso, y no existe ningún problema particular en cuanto al almacenamiento”.

La petrolera estatal kuwaití, KPC, informó que su refinería de Mina Al-Ahmadi fue atacada con múltiples drones a primera hora del viernes, lo que provocó un incendio en algunas unidades, sin que se hayan reportado víctimas inicialmente, según informó la agencia estatal de noticias.

“La refinería de Mina Al-Ahmadi fue objeto esta madrugada de varios ataques con drones hostiles, que provocaron incendios en algunas de sus unidades”, expresó dicho medio de comunicación: “Varias unidades de la refinería fueron clausuradas”.

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