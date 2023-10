Guerra en Gaza: colombianas cuentan cómo han sido víctimas de Hamás

Coches y efectos personales abandonados por israelíes tras un ataque de Hamás que mató a más de 260 personas durante un festival de música el 7 de octubre, cerca de Raim, Israel. Foto: EFE - ATEF SAFADI

A Rebeca González la despertó su suegra el sábado en la mañana. “Estamos en guerra”, le dijo. Israel estaba siendo atacado por Hamás en varias zonas del país y su esposo, Elkaná Bohbot, se encontraba allí. Inmediatamente, González se levanta y empieza a ver toda la información que va saliendo en vivo. Su esposo la alcanza a llamar. “Tienes que venir ya”, le dice a su marido. “Yo ya voy, estoy intentando a las personas a salir”, le contestó.

Bohbot estaba trabajando en una fiesta y, dice su esposa, sintió la responsabilidad de ayudar a quienes estaban allí. Hamás estaba atacando. Después de esa llamada, González no volvió a comunicarse con su marido. Horas más tarde, ese mismo sábado, la colombiana recibió un video en el que se le ve amarrado en el piso, golpeado y con una expresión de miedo. Nadie le ha asegurado que esté vivo. Las dudas la invaden.

“¿Qué va a pasar? Si van a sacarlo de Gaza, si van a haber unas negociaciones con este grupo de terroristas... Estamos enfrentándonos al terror, a asesinos que entraron a sacar a personas y a quemar a familias. Es inhumano llevarse a ancianos, llevarse a bebés, llevarse civiles. El país está de rodillas. Todo está cerrado. Todos estamos con ese sentimiento de no saber nada. Lo que estamos viviendo en Israel es desgarrador”, comentó González en Noticias Caracol.

Ella es solo una de las muchas colombianas que han sido víctimas de los ataques de Hamás y los enfrentamientos con Israel. En el día quinto desde el asalto del grupo extremista en Israel, no hay información nueva sobre el paradero de Bohbot. Su historia sigue abierta. Para otras personas, en este capítulo de sus vidas, aunque dejará secuelas enormes, ya hay un poco más de calma.

Laura Malo es otra de las colombianas víctimas de la operación de Hamás. Ella estaba con otros miles de jóvenes, israelíes y extranjeros, que bailaban hasta el amanecer el sábado en un festival de música en el sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza, cuando los comandos del grupo islamista palestino Hamás los sorprendieron y mataron a tiros a 250 personas. Malo sobrevivió al ataque.

“Cuando yo vi a un soldado (israelí) yo sentí paz. El soldado empezó a apuntarnos y disparó contra el carro. Una bala casi pasa por la cabeza de mi amigo. Es un milagro que esté aquí. Empezamos a escapar en el carro, pero la carretera estaba abandonada. No sabíamos a dónde ir. Nos estrellamos contra una cerca y no teníamos a dónde más avanzar. Salimos del auto y empezamos a correr por nuestras vidas mientras escuchábamos misiles y disparos. Hace menos de media hora estábamos bailando todos juntos, inocentes y desarmados”, contó Malo en Noticias Caracol.

La gente no entendía qué estaba pasando en medio del festival. No sabían nada. Los asistentes poco a poco fueron evacuando por su cuenta, mientras iban comprendiendo que algo estaba mal. La joven colombiana dice que llegó con su amigo a un vivero abandonado. Allí se ocultaron por 16 horas hasta que fueron rescatados. Estuvieron sin agua, sin comida y con miedo. El lugar estaba lleno de militantes de Hamás. Por su entrenamiento de dos años con el Ejército, Malo intentó camuflarse y tener calma. No sabe de dónde obtuvieron fuerzas. No sabían si iban a salir de allí. En medio del caos, la joven llamó a sus papás.

“Nos dispararon, papá. Están matando a la gente. Quiero que sepan que los amo, si me pasa algo. Y a mis amigos les dije que cuidaran a mis padres. Mucha gente no tuvo la suerte. Y esto no acabó en la fiesta: sacaron a la gente de sus casas, mataron a padres al frente de sus hijos, grabaron cómo mataron a una viejita y le enviaron el video a sus familiares. Es algo que no entendemos... No sé cómo podremos superar esto pronto”, dijo Malo.

Tomó por lo menos dos horas para que el país se enterara de qué estaba ocurriendo. Malo seguía escondida. El único momento en el que se movieron con su amigo fue para cargar el celular en el carro y llamar a la policía. Las autoridades la sacudieron con su respuesta: “Lamentablemente, no podemos ir a rescatarlos. La zona está infestada de terroristas”. Lo único que podían hacer era guardar silencio y quedarse escondidos. Una unidad especial llegó finalmente a rescatarlos. Ahora, Malo reflexiona sobre lo sucedido.

“El problema no son los árabes, sino los grupos terroristas. A nosotros nos dijeron que escapáramos una pareja de árabes, que fue asesinada por los mismos terroristas. Necesitamos ayuda”, concluyó.

Asimilar esto no es fácil, y no lo será. Malo comenta que hay grupos de psicólogos que se han movilizado para ayudar a todas las víctimas. El país se está movilizando en diferentes áreas. El primer ministro israelí, el ultranacionalista Benjamin Netanyahu, se comprometió este miércoles a “destruir” el movimiento Hamás.

“Hamás es Daesh [acrónimo en árabe de la organización yihadista Estado Islámico] y vamos a aplastarlos y destruirlos tal como el mundo destruyó a Daesh”, sentenció Netanyahu, en su primera alocución junto a los miembros del gabinete de guerra formado este miércoles con miembros de la oposición.

Tras mantener una reunión con el centrista exministro de Defensa Benny Gantz, Netanyahu anunció en un comunicado la formación de un “gobierno de emergencia” y un “gabinete de guerra” hasta el fin del conflicto.

El ataque por tierra, mar y aire dejó más de 1.200 muertos del lado israelí, entre ellos 169 soldados, según el ejército, así como cientos de civiles masacrados por los islamistas en cooperativas agrícolas, además del festival musical. Israel respondió bombardeando la Franja de Gaza, pero también movilizó a 300.000 reservistas y desplegó a decenas de miles de soldados en torno al enclave y en la frontera norte con Líbano, donde este miércoles volvió a cruzar fuego con el movimiento proiraní Hezbolá, aliado de Hamás.

En Gaza, al menos 1.055 personas murieron y 5.184 resultaron heridas en los bombardeos israelíes hasta el momento, según las autoridades locales. Decenas de personas figuran además como desaparecidas o como rehenes de Hamás.

El movimiento afirmó en un comunicado haber liberado a “una israelí y a sus dos hijos” y difundió en su cadena televisiva Al Aqsa las imágenes de una mujer en camisa azul junto a dos hijos y tres homres armados alejándose de una zona con alambras de espino.

Pero la televisión pública israelí señaló posteriormente que las imágenes mostraron a personas que “nunca habían sido llevadas a Gaza”.

La prensa local indicó que se trataba de Avital Aladjem, del kibutz Holit que había sido llevada por la fuerza el sábado por hombres de Hamás junto a los dos hijos de un vecino a la zona fronteriza entre Israel y la Franja de Gaza tras el asalto del sábado.

