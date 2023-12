Netanyahu dice que la guerra continuará y Hamás detiene la entrega de rehenes

“Nuestros soldados se prepararon durante los días de tregua para una victoria total contra Hamás”, dijo Netanyahu. Foto: EFE - ATEF SAFADI

Con el fin de la tregua entre Israel y Hamás, el miedo y la incertidumbre regresaron a la franja de Gaza y los demás territorios que se han visto afectados por esta nueva escalada del conflicto en Oriente Medio.

Israel siguió machacando el sábado la Franja de Gaza con bombardeos que se reanudaron la víspera tras una semana de tregua con Hamás y enfrentó una andanada de cohetes lanzados desde ese territorio palestino. El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que Israel proseguirá la guerra “hasta alcanzar todos sus objetivos”, que incluyen la liberación de los rehenes y la eliminación del movimiento islamista en el poder en Gaza desde 2007.

“Nuestros soldados se prepararon durante los días de tregua para una victoria total contra Hamás”, dijo Netanyahu en su primera conferencia de prensa desde la reanudación de los combates el viernes por la mañana.

El ejército israelí informó que desde el fin de la tregua atacó “más de 400 objetivos” en Gaza, 50 de ellos en la región de Jan Yunes (sur), donde la morgue del principal hospital estaba colapsada, según informó un corresponsal de AFP. El Ministerio de Salud del gobierno de Hamás afirmó que 240 personas murieron y 650 resultaron heridas desde el viernes.

En Israel, la defensa pasiva, encargada de proteger a la población, informó de más de cuarenta alertas de cohetes el sábado en el centro y el sur del país, que no dejaron víctimas.

Por otra parte, el número dos de Hamás, Saleh al-Arouri, dijo este sábado en el canal Al Jazeera que no habrá más intercambios de rehenes hasta que termine la guerra y todos los gazatíes sean liberados. “Ahora no hay negociaciones sobre la tregua. Los rehenes israelíes no serán liberados a menos que haya un alto el fuego y todos los detenidos palestinos sean liberados”, agregó.

Israel se retira de las negociaciones

Israel anunció que se había retirado de las negociaciones de Doha que permitieron alcanzar el alto el fuego del 24 de noviembre con mediación de Qatar y respaldadas por Egipto y Estados Unidos. “Debido al bloqueo de las negociaciones y por instrucción del primer ministro Benjamin Netanyahu, el jefe del Mosad [servicios secretos], David Barnea, ordenó a su equipo en Doha que regresara a Israel”, indicó la oficina de Netanyahu.

Las dos partes se acusaron mutuamente de la reanudación de los combates. Israel aseguró que Hamás, una organización considerada terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, intentó atacar con cohetes en plena tregua y que dejó de presentar listas de rehenes que estaba dispuesto a liberar.

Hamás, por su parte, aseguró que propuso “un canje de prisioneros y de ancianos” y la entrega de cuerpos de rehenes “que perdieron la vida en los bombardeos” israelíes en Gaza, pero que Israel, “que ya había tomado la decisión de reanudar la agresión, no respondió”.

La semana de tregua permitió canjear a decenas de rehenes en manos de Hamás por presos palestinos en Israel y facilitó el ingreso de ayuda a la Franja de Gaza. De las 240 personas capturadas y llevadas a Gaza, 137 permanecen en el enclave y 110 -- israelíes y extranjeros -- fueron liberados, según el gobierno israelí.

“Película de terror”

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, advirtió de una “catástrofe humanitaria” en Gaza donde, según la ONU, 1,7 millones de personas han sido desplazadas y carecen de alimento, agua y otros bienes por el asedio de Israel al estrecho territorio.

La Media Luna Roja palestina anunció el sábado que había “recibido camiones con ayuda” a través del paso fronterizo de Rafah con Egipto, los primeros desde que expiró la tregua. “El servicio de salud está de rodillas”, afirmó a periodistas en Gaza Rob Holden, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Es como una película de terror”, agregó.

La oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció que el hospital al Awda, uno de los pocos aún operativos en el norte de Gaza, fue parcialmente alcanzado por un ataque el viernes.

Fadel Naim, médico jefe en el hospital Al Ahli de la ciudad de Gaza, declaró a la AFP que el sábado la morgue recibió 30 cadáveres, entre ellos los de siete niños.

“Los aviones bombardearon nuestras casas: tres bombas, tres casas destruidas”, afirmó Nemr al Bel, de 43 años, quien precisó que 10 miembros de su familia murieron y “otros 13 siguen bajo los escombros”.

