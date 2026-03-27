Guerra en Irán: EE. UU. contempla diálogo directo; el G7 debate el bloqueo en Ormuz

Fotografía difundida por el CENTCOM esta madrugada que muestra un avión de combate en el USS Abraham Lincoln durante una de las operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán mientras navega en aguas regionales. Foto: EFE - CENTCOM

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La guerra en Oriente Medio ha alcanzado un punto de inflexión este viernes. Los ministros de Exteriores del G7 se reúnen en Francia bajo la presión de una economía global “rehén” del cierre del estrecho de Ormuz, mientras surge una luz diplomática: Alemania confirma contactos para una reunión directa entre Estados Unidos e Irán en suelo pakistaní.

Este posible acercamiento ocurre en el momento de mayor agresividad operativa, con ataques a gran escala reportados en el corazón de Teherán y una creciente condena internacional por el impacto en objetivos civiles.

Con la posibilidad de que 10.000 soldados estadounidenses adicionales se desplieguen en la zona, las próximas horas en el Consejo de Seguridad de la ONU serán determinantes para definir si el conflicto escala hacia una invasión terrestre o se encamina hacia una tregua forzada.

Las 5 claves de la guerra en las últimas 24 horas

Diplomacia bajo fuego: El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, reveló que EE. UU. e Irán preparan una reunión directa en Pakistán a muy corto plazo. Este contacto busca romper el estancamiento de casi un mes de guerra, aunque se produce en medio de ataques recíprocos con drones y misiles.

Bloqueo total en Ormuz: Los Guardianes de la Revolución reafirmaron el cierre del estrecho de Ormuz, obligando a tres buques portacontenedores a dar media vuelta. Irán advirtió que la ruta permanecerá cerrada para cualquier navío vinculado a aliados de los “enemigos sionistas-estadounidenses”.

Escalada militar y evacuación: El Wall Street Journal informa que EE. UU. analiza el envío de 10.000 soldados adicionales a la región, específicamente cerca de la isla de Jark (punto clave petrolero). Ante esto, Teherán ha instado a los civiles a evacuar zonas cercanas a bases estadounidenses para evitar ser usados como “escudos humanos”.

Patrimonio y civiles en la mira: Se confirma el daño estructural en 120 museos y edificios históricos en Irán. Paralelamente, la ONU y el canciller Abás Araqchi cruzaron declaraciones sobre el ataque a la escuela primaria en Minab, donde habrían muerto más de 175 estudiantes en lo que Irán describe como un ataque premeditado.

Eje internacional y defensa: Mientras el G7 en París exige soluciones rápidas para proteger la economía mundial, Ucrania y Arabia Saudita han firmado un acuerdo estratégico en Yeda para compartir tácticas de defensa antidrones contra la tecnología iraní Shahed.

🔴Siga el minuto a minuto de la guerra en Oriente Medio:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pospuso diez días su ultimátum de ataques contra las instalaciones energéticas de Irán al destacar un avance en las conversaciones para poner fin a la guerra, aunque Teherán fue ampliamente bombardeada este viernes por Israel.

La guerra en Oriente Medio y sus consecuencias económicas mundiales dominan la reunión de los ministros de Exteriores del G7 en la abadía de Vaux-de-Cernay, cerca de París, a la que llegó este viernes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En su primera visita al extranjero desde el arranque de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán el 28 de febrero, el jefe de la diplomacia estadounidense será probablemente presionado por sus colegas para que clarifique la estrategia de la Casa Blanca en el conflicto, que el sábado cumple un mes.

Rubio a su vez insistirá a los ministros de Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia y Japón para que ayuden a Washington a reabrir el estrecho de Ormuz.

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