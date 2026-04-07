EN VIVO: Hora cero en Oriente Medio; Trump dice que no teme posibles “crímenes de guerra”

Siguen los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

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La crisis en Oriente Medio alcanza hoy su punto de máxima tensión mientras se agota el plazo final del presidente Donald Trump para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz.

En una carrera contra el reloj, diplomáticos de Pakistán, Egipto y Turquía lideran negociaciones de “último minuto” en Islamabad para intentar frenar una escalada total.

Pese a que Teherán ha mostrado señales de esperanza con un plan de diez puntos, Trump calificó los avances como “insuficientes” y reiteró su amenaza de destruir infraestructura clave iraní, asegurando que “no le preocupan en absoluto” las acusaciones de posibles crímenes de guerra.

En el terreno, la ofensiva se ha intensificado con ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra un complejo petroquímico estratégico en Shiraz y un sitio de misiles balísticos al noroeste de Irán.

La situación ha escalado a niveles críticos de seguridad civil luego de que el ejército israelí emitiera una advertencia urgente a los ciudadanos iraníes para que abandonen la red ferroviaria nacional antes de las 19:00 horas (hora de Colombia), advirtiendo que el uso de trenes “pone en peligro sus vidas”.

Paralelamente, se reportaron tiroteos cerca del consulado israelí en Estambul y el cierre del puente que une a Arabia Saudita con Baréin ante la inminencia de nuevos ataques.

El costo humano de este conflicto directo entre EE. UU., Israel e Irán ya supera las 3,600 muertes en territorio iraní, incluyendo a más de 200 niños, según reportes de organizaciones de derechos humanos. Mientras las defensas saudíes interceptan drones y misiles sobre sus instalaciones energéticas, la comunidad internacional observa con cautela la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre una resolución para proteger la navegación comercial.

Las 5 claves de la jornada

Etapa “crítica” de los esfuerzos de mediación: El embajador iraní en Pakistán, país mediador entre Teherán y Estados Unidos, consideró que las conversaciones destinadas a poner fin a las hostilidades se acercaban a “una etapa crítica”.

Cerrado el puente que conecta Arabia Saudita y Baréin: La única vía que conecta Arabia Saudita con Baréin fue cerrada temporalmente por razones de seguridad tras las alertas emitidas en la región, informaron este martes las autoridades, mientras Irán continúa con los ataques contra sus vecinos del Golfo.

Tokio desea contactar a Teherán: La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aseguró este martes que se están llevando a cabo “preparativos” para una conversación telefónica con el presidente iraní, Masud Pezeshkian. Otros países, como Corea del Sur, también buscan contancto con Teherán.

Israel ataca Teherán y sus alrededores: El ejército israelí anunció este martes una “oleada” de ataques aéreos “con el objetivo de dañar la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras zonas de Irán”.

Trump advierte que todo Irán podría ser “eliminado”: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes en una conferencia de prensa que Irán entero podría ser “eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)”, plazo en que expira un ultimátum para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

🔴Siga el minuto a minuto de la crisis en Oriente Medio:

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, amenazaron este martes con acciones contra infraestructuras que “privarán a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años”.

“Hemos dado muestras hasta ahora de una gran contención con un espíritu de buena vecindad, pero estas reservas quedan desde ahora levantadas”, advirtieron los Guardianes en un comunicado difundido por la televisión estatal.

“Si el ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta se extenderá más allá de la región”, añadieron.

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