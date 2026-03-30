Guerra en Irán: Israel golpea Teherán y Trump amenaza con destruir terminal petrolera

El presidente Donald Trump amenaza con arrasar la isla de Jark si no hay acuerdo inmediato con Irán. Foto: AFP - MANDEL NGAN

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La guerra en Oriente Medio entró en una fase de máxima presión militar y diplomática este lunes. Israel confirmó una ofensiva masiva contra 40 instalaciones de producción de misiles en Teherán y objetivos estratégicos de Hezbolá en Beirut, logrando incluso la baja de Alireza Tangsiri, jefe de la Marina iraní y responsable del bloqueo en el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump, por otro lado, lanzó un ultimátum letal: Estados Unidos podría destruir “fácilmente” la isla de Jark, el corazón de las exportaciones petroleras de Irán, si no se alcanza un acuerdo de rendición o paz de forma inminente. Teherán ha respondido con una amenaza política de alto calibre al decir que abandonaría el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Las 5 claves de los últimos acontecimientos

Ofensiva total sobre Teherán: El ejército israelí ejecutó oleadas de bombardeos durante 48 horas contra 40 sitios de investigación y producción de armamento en la capital iraní, logrando inhabilitar plantas de misiles tierra-aire de largo alcance.

Amenaza a la terminal de Jark: Donald Trump aseguró que un cambio de régimen es inminente y amenazó con destruir la isla de Jark , centro neurálgico del petróleo iraní, si no se alcanza un acuerdo pronto. Paralelamente, Arabia Saudita reportó la interceptación de cinco misiles balísticos en el este de su territorio.

Baja de alto nivel y crisis nuclear: Irán confirmó la muerte de Alireza Tangsiri , jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución y artífice del bloqueo en Ormuz. Además, el OIEA confirmó que la planta nuclear de agua pesada en Arak quedó inoperativa tras los ataques del viernes.

Ultimátum diplomático: Ante la presión militar, la cancillería iraní admitió que existe un debate interno para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) , aunque oficialmente mantienen que su programa no busca fines bélicos.

Impacto global y bajas de la ONU: El bloqueo de hidrocarburos llevó a Noruega y Australia a reducir impuestos al carburante para frenar la inflación. En el Líbano, la violencia alcanzó a la misión de paz de la ONU, confirmándose la muerte de un casco azul indonesio.

🔴 Siga el minuto a minuto de la guerra en Oriente Medio:

Irán se plantea una posible salida del Tratado de No Proliferación Nuclear, declaró el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en medio de la guerra que lo enfrenta a Estados Unidos e Israel.

“La república islámica nunca ha buscado ni busca dotarse de armas nucleares”, reafirmó el portavoz diplomático Esmail Baqai durante su rueda de prensa semanal.

Pero “independientemente de nuestra clara posición sobre la prohibición de todas las armas de destrucción masiva, la adhesión a este tratado suscita un verdadero debate en la opinión pública y a nivel parlamentario”, añadió.

Estados Unidos, Israel y otros países occidentales sospechan que el programa nuclear de Irán tiene como fin último el desarrollo del arma atómica.

Irán ha negado repetidamente tal objetivo, aunque defiende su derecho a mantener un programa nuclear con fines civiles y a enriquecer uranio en su territorio.

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