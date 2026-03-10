Guerra en Medio Oriente en vivo: Irán promete combatir " el tiempo que sea necesario"

La gente pasa frente a un enorme cartel que muestra a los difuntos líderes supremos iraníes, el ayatolá Ruhollah Jomeini (izq.), el ayatolá Ali Jamenei (centro) y el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei (der.). Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Irán prometió este martes combatir lo que haga falta y advirtió que no se exportará ni un litro de petróleo desde el Golfo mientras dure la guerra contra Estados Unidos e Israel, un conflicto que, según el presidente Donald Trump, “terminará pronto”.

“Estamos preparados para continuar los ataques con misiles contra ellos el tiempo que sea necesario y siempre que sea necesario”, declaró el canciller iraní, Abás Araqchi, a la cadena estadounidense PBS News.

Y en un contexto de volatilidad de los precios del crudo a causa de la guerra y del bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se consumen en el mundo, los Guardianes de la Revolución iraníes redoblaron la presión.

“Las fuerzas armadas iraníes [...] no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso”, advirtieron.

“Seremos nosotros quienes decidamos el fin de la guerra”, declaró la Guardia Revolucionaria, próxima al nuevo líder supremo, Mojataba Jamenei, en un comunicado difundido por medios iraníes.

Horas antes, durante una rueda de prensa en Florida, Trump había afirmado: “Esto terminará pronto”.

Dos gazatíes murieron el lunes en distintos ataques israelíes contra la Franja, uno de los fallecidos la periodista Amal Shamali, con la que ya suben a 261 los informadores muertos, denunciaron las autoridades del enclave este martes.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás gazatí registró a lo largo del lunes dos víctimas mortales, además de dos heridos, en ataques israelíes. Con ellos ya son 649 los muertos desde que entró en vigor el alto el fuego el pasado 10 de octubre, y 72.134 desde que Israel lanzó su ofensiva en represalia por el 7 de octubre de 2023.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que su ataque está “rompiendo los huesos” al poder iraní. Pero “aún no hemos terminado”, advirtió.

Las sirenas antiaéreas resonaron el martes por la mañana en Jerusalén tras una alerta de misiles iraníes, señalaron periodistas de AFP.

El ejército israelí anunció el martes temprano que iba a lanzar ataques “contra infraestructuras militares pertenecientes a la organización terrorista de Hezbolá” en las ciudades de Tiro y Sidón, en el sur de Líbano.

Durante la noche, la Agencia Nacional de Información libanesa reportó bombardeos en varias localidades del sur y el este del país.

El Ministerio de Defensa turco anunció el despliegue de un sistema de defensa antiaéreo Patriot en el centro del país, un día después de la interceptación por la OTAN de un segundo misil lanzado desde Irán dirigido a su espacio aéreo.

Las fuerzas iraníes “no autorizarán” las exportaciones de petróleo desde el Golfo a los países aliados de Estados Unidos e Israel mientras dure la guerra, afirmó el martes un portavoz de los Guardianes de la Revolución.

Buques militares pakistaníes escoltarán a los navíos mercantes “con tal de garantizar un flujo ininterrumpido del suministro energético nacional y la seguridad de las vías marítimas”, dijo el ejército del país asiático el lunes.

El canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró que están preparados para continuar los ataques con misiles “el tiempo que sea necesario” y descartó dialogar con Washington para terminar la guerra.

Las negociaciones “ya no están en agenda”, dijo luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que la guerra acabaría “muy pronto”.

Periodistas de la AFP escucharon una fuerte explosión en la capital iraní en la madrugada del martes y aviones sobrevolando la zona. También se reportaron varias detonaciones en el este de la ciudad.

Poco después, el ejército israelí anunció que había lanzado “una amplia oleada de ataques” sobre Teherán.

Emiratos Árabes Unidos afirmó que interceptó el martes un ataque iraní con drones y misiles.

Antes, Arabia Saudita y Kuwait también anunciaron la intercepción de varios drones. De su parte, Baréin informó de dos muertos en un ataque iraní que golpeó un edificio residencial en Manama, la capital.

Cuatro combatientes del grupo proiraní Kataeb Imam Ali murieron el martes en un ataque aéreo atribuido a Estados Unidos en el norte de Irak, informó la facción armada.

De su parte, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, afirmó que habían atacado una base estadounidense en la región del Kurdistán iraquí.

Siria denunció el martes disparos de artillería efectuados por Hezbolá contra su territorio, en plena guerra entre Israel y el movimiento chiita libanés, pro-Irán.

“Proyectiles de artillería disparados desde territorio libanés cayeron en territorio sirio”, indicó el ejército de Siria, citado por la agencia noticiosa Sana. “Las milicias de Hezbolá dispararon esos proyectiles contra posiciones del Ejército Árabe Sirio”.

“No voy a permitir que un régimen terrorista tenga al mundo como rehén e intente detener la oferta mundial de petróleo. Y si Irán hace algo en ese sentido, serán golpeados muy, muy duro”, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, en Florida. “Más les vale no jugar a ese juego”, advirtió.

Estados Unidos está investigando una gran explosión que destruyó una escuela primaria en la ciudad sureña de Minab en los primeros días de la guerra desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, dijo Trump.

“Sea cual sea el resultado del informe, estoy dispuesto a aceptarlo”, añadió, al tiempo que sugirió que Irán podría haber alcanzado la escuela por error. El ataque dejó más de 150 muertos, según Irán.

