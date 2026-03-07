Guerra en Medio Oriente en vivo: Trump amenaza con ataques “muy duros” a Irán

Humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí contra una zona de la ciudad costera meridional de Tiro, Líbano. Foto: AFP - Agencia AFP

En un movimiento inesperado que busca frenar el desastre diplomático, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, emitió un mensaje pregrabado disculpándose con las naciones del Golfo por los recientes ataques aéreos tras una semana de crisis en Medio Oriente.

El mandatario aseguró que el consejo de liderazgo interino ha aprobado el cese de ofensivas contra países vecinos, siempre y cuando estos no permitan que desde su territorio se lancen ataques contra Irán. Sin embargo, la tensión no cede.

El presidente estadounidense Donald Trump respondió de inmediato en su red, Truth Social, afirmando que Irán ha sido “golpeado hasta el infierno” y advirtiendo que hoy mismo el país recibirá ataques “muy duros” en áreas y grupos que hasta ahora no habían sido considerados objetivos.

La situación sobre el terreno sigue siendo explosiva. En los Emiratos Árabes Unidos, el aeropuerto de Dubái tuvo que suspender parcialmente sus operaciones tras explosiones cercanas, mientras los pasajeros eran evacuados a túneles ferroviarios por seguridad.

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) se atribuyó un “ataque masivo” contra la base aérea de Al-Dhafra en la zona, alegando haber destruido centros de comunicación por satélite y radares estadounidenses. Este nuevo frente asimétrico ha incluido por primera vez el bombardeo deliberado de centros de datos comerciales, como Amazon Web Services, dejando a millones de personas en Dubái y Abu Dabi sin servicios digitales básicos como banca móvil o transporte.

En el Líbano, la escalada no tiene freno. Israel lanzó una nueva oleada de ataques en el valle de la Bekaa, cobrándose la vida de al menos 41 personas en la localidad de Nabi Chit. Además, fuerzas especiales israelíes realizaron una incursión terrestre. la primera confirmada de este tipo, para intentar localizar los restos del piloto Ron Arad, desaparecido desde 1986.

Aunque la misión no tuvo éxito, el enfrentamiento directo con milicias de Hezbolá y soldados libaneses subraya que el conflicto se está expandiendo rápidamente hacia el interior del país, mientras las órdenes de evacuación masivas continúan empujando a la población hacia el norte del río Litani.

A nivel internacional, el impacto económico ya es severo. El precio del petróleo sigue subiendo mientras los rebeldes hutíes en Yemen declaran que su entrada formal en la guerra es “solo cuestión de tiempo” y aseguran tener el “dedo en el gatillo”.

En el Reino Unido, la política exterior se ha convertido en un campo de batalla interno, con la líder conservadora Kemi Badenoch criticando la supuesta “indecisión” de Keir Starmer para unirse a las acciones militares, mientras el gobierno de Londres defiende una diplomacia de calma ante una situación de seguridad global que el ministro de Defensa, Al Carns, calificó de “profundamente grave”.

5 claves para entender la jornada del 7 de marzo en Medio Oriente

Disculpa estratégica de Irán: El presidente Pezeshkian pidió perdón a sus vecinos del Golfo y prometió no atacarlos más, en un intento por evitar que el mundo árabe se una en bloque contra Teherán.

Amenaza de Trump y “rendición”: El presidente de EE. UU. interpretó la disculpa como una “rendición” de Irán tras los bombardeos de la última semana y prometió ataques de una escala sin precedentes para este sábado.

Guerra a los centros de datos: Irán ha abierto un nuevo frente atacando infraestructuras digitales en la región, paralizando servicios de banca y transporte para 11 millones de personas en Emiratos Árabes Unidos.

Incursión terrestre en Líbano: Fuerzas especiales israelíes aterrizaron en helicópteros en el valle de la Bekaa para buscar restos de un soldado desaparecido en 1986; la operación dejó decenas de muertos tras choques con Hezbolá.

Caos en aeropuertos: El Aeropuerto Internacional de Dubái, el más transitado del mundo, opera de forma parcial tras explosiones cercanas, obligando a Emirates a suspender y luego reanudar vuelos de forma errática.

El presidente Donald Trump dijo este sábado que Estados Unidos golpeará a Irán “muy fuertemente hoy”, y amenazó con ampliar los ataques para incluir nuevos objetivos.

“¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

“Bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, se encuentran zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento”, amenazó.

Trump escribió su mensaje horas después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijera que su país nunca se rendiría ante Israel y Estados Unidos.

Estados Unidos e Israel comenzaron su guerra contra Irán el 28 de febrero, y desde entonces Teherán ha respondido con ataques de misiles y drones contra Israel y contra intereses estadounidenses en países de la región, principalmente en el Golfo.

Pezeshkian, en un discurso transmitido por la televisión estatal, pidió disculpas a los Estados del Golfo cercanos por las represalias de Irán, y añadió que Teherán no apuntaría contra sus vecinos a menos que los ataques se originaran en sus territorios.

Trump, en su publicación, hizo referencia a las disculpas de Pezeshkian y dijo que Irán “se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, y prometió que ya no les disparará más”.

