Guerra en Medio Oriente: Israel intensifica la ofensiva y cierra la mezquita Al-Aqsa

Nuevos ataques sobre el centro de Teherán, Irán. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

El conflicto en Medio Oriente ha escalado a una “nueva fase” de destrucción tras una noche de bombardeos masivos sobre Teherán y Beirut. La Fuerza Aérea de Israel (IDF) anunció la destrucción del búnker subterráneo del fallecido líder supremo, Alí Jamenei, una instalación de alta seguridad que, según inteligencia israelí, seguía siendo utilizada como centro de mando por la cúpula del régimen.

Simultáneamente, el Líbano enfrenta una emergencia humanitaria sin precedentes con más de 100.000 desplazados tras 26 ataques aéreos en las últimas horas sobre los suburbios de la capital.

Por otro lado, la Casa Blanca, a través del secretario de Defensa Pete Hegseth, también advirtió que el poder de fuego sobre Irán “aumentará drásticamente” en los próximos días, mientras el presidente Donald Trump descartó el envío de tropas terrestres por considerarlo una “pérdida de tiempo”, enfocándose en eliminar la estructura de liderazgo del país.

En represalia, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) lanzó una lluvia de misiles y drones hacia Tel Aviv, provocando explosiones y activando las alarmas en el centro de Israel, al tiempo que sus aliados regionales, los hutíes de Yemen, aseguran tener el “dedo en el gatillo” para intervenir en cualquier momento.

El impacto global de la guerra está mientras tanto sobre la seguridad internacional y la economía. En el Reino Unido, cuatro personas fueron arrestadas bajo sospecha de espiar a la comunidad judía para Irán, mientras que, en el sudeste asiático, países como Filipinas evalúan reducir las jornadas laborales ante el aumento de los costos de combustible.

A pesar de que el barril de Brent se encamina a su mayor ganancia semanal en cuatro años, el jefe de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, intentó calmar los mercados asegurando que existe un “enorme superávit” de crudo para enfrentar las interrupciones logísticas en el Estrecho de Ormuz.

5 claves del avance del conflicto este 6 de marzo

Ataque al corazón del régimen: Cerca de 50 aviones de combate israelíes lanzaron 100 bombas sobre el complejo de liderazgo en Teherán, destruyendo un búnker subterráneo que conectaba varias calles y salas de reuniones de alto nivel. Nueva fase militar: El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, declaró que tras el “golpe inicial de sorpresa”, la campaña entra en una etapa diseñada para “intensificar el ataque sobre los cimientos del régimen” con tácticas inesperadas. Crisis humanitaria en Beirut: La ONU califica la situación en el Líbano como una “emergencia mayor”. Familias enteras duermen en playas y calles de Beirut tras órdenes de evacuación masivas que han forzado el desplazamiento de casi 100.000 personas. Ruptura diplomática en el Cáucaso: Azerbaiyán anunció el retiro de todo su personal diplomático de Irán tras los ataques con drones en su frontera, citando que no pueden poner en riesgo la vida de sus funcionarios. Alertas en el Golfo: Ciudadanos en Dubái recibieron alertas de “amenaza potencial de misiles” en sus móviles, mientras Arabia Saudita y Qatar informaron haber interceptado proyectiles dirigidos a bases con presencia militar estadounidense.

🔴 Siga el minuto a minuto de la guerra:

La Fuerza Aérea de Israel ejecutó una operación de gran escala sobre la capital iraní, empleando 50 cazas para destruir el complejo subterráneo que pertenecía al asesinado Ayatolá Jamenei. Según el comunicado de la IDF, el sitio contaba con múltiples puntos de entrada y salas de conferencias que seguían siendo operativas para los altos mandos del régimen terrorista.

“Después del asesinato de Jamenei, el complejo continuó siendo utilizado por altos funcionarios del régimen iraní”, detalló el ejército israelí, que calificó el éxito de la misión como “épico” y superior a las expectativas iniciales.

Estos son algunos de los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio

Ataques en Líbano

El ejército israelí anunció este viernes por la mañana que estaba bombardeando de nuevo posiciones de Hezbolá en la periferia sur de Beirut, en el barrio de Dahiyeh, tras una noche de intensos bombardeos contra este bastión del movimiento proiraní que quedó muy destruido, con avenidas llenas de escombros y edificios en ruinas, según periodistas de AFPTV.

Según la agencia oficial de noticias libanesa Ani, también hubo ataques en la zona de Baalbek, en el este de Líbano, y en la ciudad meridional de Sidón.

Según las autoridades, al menos 123 personas murieron y 683 resultaron heridas desde el lunes a causa de la ofensiva israelí.

Explosiones en Tel Aviv

La ciudad israelí de Tel Aviv se vio sacudida por unas ocho explosiones el viernes por la mañana, tras una alerta por misiles iraníes, informaron periodistas de AFP.

De momento, los servicios de rescate del Magen David Adom no reportaron víctimas.

Alerta por “amenaza potencial de misiles” en Dubái

Los habitantes de Dubái recibieron este viernes en sus celulares una alerta del Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos que los instaba a refugiarse por una “amenaza potencial de misiles”, constataron corresponsales de AFP, mientras que Irán continúa con su campaña de represalias en el Golfo.

El presidente Donald Trump dijo el jueves que sería “una pérdida de tiempo” considerar en este momento el envío de tropas terrestres estadounidenses a Irán, informó NBC News, desestimando la advertencia del canciller iraní de que tal medida sería un desastre.

“Es una pérdida de tiempo. Lo han perdido todo. Han perdido su marina. Han perdido todo lo que pueden perder”, dijo Trump en una entrevista telefónica con esa cadena de televisión.

El republicano añadió que la declaración del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, de que Teherán estaba preparado para una invasión terrestre estadounidense o israelí fue un “comentario inútil”, ya que Washington ni se plantea esa posibilidad.

Trump también afirmó que le gustaría que la estructura de liderazgo de Irán desaparezca y que su equipo quiere “entrar y limpiarlo todo” rápidamente.

“No queremos a alguien que en cuestión de 10 años lo reconstruiría todo”, comentó, y apuntó que ya tiene algunas ideas sobre quién podría dirigir el país, pero declinó nombrar a nadie.

