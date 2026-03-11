Oriente Medio en vivo: Irán considera objetivo a los barcos de EE. UU. e Israel en Ormuz

Un barco tailandés en llamas tras ser alcanzado cerca del estrecho de Ormuz. Foto: AFP PHOTO / ROYAL THAI NAVY

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tres barcos en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz fueron alcanzados en incidentes separados el miércoles, según una agencia de monitoreo británica, mientras la guerra en Oriente Medio obstruye una de las vías clave para el comercio de petróleo, por donde circula una quinta parte del crudo del mundo. Esto se supo después de que el Ejército estadounidense confirmara que destruyó 16 buques minadores iraníes cerca de ese paso.

Lo que se sabe es que dos buques de carga reportaron haber sido impactados por proyectiles desconocidos, según la agencia de monitoreo Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido. Se produjo, entonces, un incendio en uno de los buques, que fue impactado en el estrecho de Ormuz, y su tripulación estaba siendo evacuada. Un tercer barco fue impactado a unos 128 kilómetros al noroeste de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, informó la misma agencia. No se conoce el origen de los proyectiles.

La guerra, desatada tras la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, que ha provocado una represalia de Teherán que ha afectado a varios países de la región, ha dejado más de 1.800 personas muertas, principalmente iraníes, y ha dañado infraestructura civil, como escuelas, viviendas, farmacias y recintos médicos. Aún no hay señales de que estén disminuyendo las hostilidades, pues varios Estados siguen reportando misiles y drones dirigiéndose hacia su espacio aéreo a diario, mientras que el Ejército de Israel anunció el inicio de una nueva oleada de ataques contra Teherán.

Entretanto, Irán lanzó misiles y drones a través del golfo, incluyendo hacia Israel, y contra infraestructura petrolera en Arabia Saudita. El Ministerio de Defensa saudí anunció en la madrugada la destrucción de cinco drones que se dirigían al vasto campo petrolífero de Shaybah, en el desierto de Empty Quarter, mientras que Kuwait informó del derribo de ocho drones.

🚨Le contamos, minuto a minuto, lo que está pasando en Oriente Medio. Le sugerimos que refresque la pestaña para que vea las últimas actualizaciones. 🚨

El Ejército iraní aseguró que cualquier barco perteneciente a Estados Unidos, Israel o a sus aliados que pase por el estrecho podría ser considerado un objetivo. A través de un comunicado, el comando operativo central del Ejército, Khatam Al-Anbiya, expresó que “cualquier barco cuyo cargamento de petróleo o el barco mismo pertenezca a Estados Unidos, al régimen sionista o a sus aliados hostiles será considerado objetivo legítimo”. Reiteró que las fuerzas armadas de Irán “no permitirán que ni un solo litro de petróleo transite” por el estrecho.

Irán lanzó una nueva oleada de ataques con misiles y drones en el Golfo Pérsico. El Gobierno emiratí afirmó que sus defensas aéreas estaban trabajando para repeler ataques con misiles y drones, lo que provocó explosiones en algunas zonas del país.

Además, el Ministerio de Defensa de Catar declaró que su propio Ejército estaba trabajando para interceptar un ataque con misiles que “tenía como objetivo el Estado de Catar”, sin identificar la fuente. Los repetidos ataques aéreos de Irán han alcanzado infraestructuras civiles en varios países aliados de Estados Unidos en el golfo y han puesto a prueba su capacidad defensiva.

El Ministerio de Salud Pública libanés actualizó la lista de muertos e informó que 570 personas han sido asesinadas en el país desde el inicio de la guerra. Además, el número de heridos ascendió a 1.444.

Entre los muertos está Youssef Assaf, un paramédico de la Cruz Roja, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado en el que condenó los ataques a las ambulancias y el personal de emergencia.

Hablando en el Senado el miércoles, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que si bien no podemos permitir que Irán adquiera armas nucleares, también afirmó que Israel y Estados Unidos actuaron fuera del derecho internacional y que Italia no está en guerra y no entrará en una.

Un proyectil desconocido impactó el miércoles un granelero justo al norte de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, no muy lejos del estrecho de Ormuz, informó la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido en una publicación en la red social X. Más temprano, proyectiles desconocidos impactaron otros dos barcos en la estratégica zona petrolera, aseguró la misma entidad.

El Ejército israelí emitió advertencias de evacuación a los residentes de dos áreas en las afueras del sur de Beirut, diciendo que tomaría acciones allí contra Hezbolá, el grupo militante respaldado por Irán en Líbano.

Previo a ello, la agencia nacional de noticias informó que un edificio de apartamentos en el densamente poblado barrio de Aisha Bakkar, en el centro de Beirut, fue atacado.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com