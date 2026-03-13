Guerra en Oriente Medio en vivo: explosiones masivas en Teherán ponen en alerta a Irán

Clérigos iraníes gritan consignas y sostienen carteles que muestran al líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, durante una manifestación para conmemorar el Día Internacional de Al-Quds en Teherán. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Explosiones masivas sacudieron este viernes la capital de Irán, que sigue respondiendo con el lanzamiento de drones en el Golfo, en el decimocuarto día de la guerra en Oriente Medio que hace tambalear la economía mundial.

El mundo entero sufre las consecuencias con el alza de los precios del petróleo. Esta situación llevó a Estados Unidos a flexibilizar parcialmente las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania, permitiendo temporalmente la venta de su petróleo almacenado en barcos.

Los ataques de Estados Unidos e Israel que mataron al líder supremo iraní Alí Jamenei el 28 de febrero encendieron la mecha de una guerra que se ha intensificado aún más este viernes por la mañana.

Una serie de potentes explosiones a intervalos cortos y de una intensidad inusual sacudieron Teherán.

El ejército israelí anunció ataques “dirigidos contra las infraestructuras del régimen terrorista iraní” y recomendó la evacuación de dos zonas céntricas de la capital.

Por el momento se desconocen los blanco concretos, pero un periodista de AFP vio dos nubes de humo negro elevándose desde el este y el norte de la ciudad, a pesar de la visibilidad reducida por el tiempo lluvioso en Teherán.

Según la televisión pública, se escucharon explosiones masivas en el centro de Teherán, “a poca distancia” de una manifestación celebrada con motivo de una jornada anual de apoyo a los palestinos.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este viernes que Irán ya no tiene la capacidad de defenderse de los bombardeos conjuntos de Washington e Israel, su aviación ha sido destruida y pronto no podrá fabricar nuevas armas.

“Irán no tiene defensas aéreas. Irán no tiene Fuerza Aérea. Irán no tiene Armada. Sus misiles, sus lanzadores de misiles y sus drones están siendo destruidos o derribados del cielo”, dijo Hegseth en una rueda de prensa para actualizar sobre la situación en el decimocuarto día de la operación militar ‘Furia Épica’.

Según el jefe del Pentágono, el volumen de los misiles iraníes y sus drones han caído un 90 % y un 95 %, respectivamente.

Más de 15.000 objetivos han sido atacados por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos e Israel, una cifra “superior a los 1.000 objetivos diarios”, algo que “ninguna otra coalición de países en el mundo es capaz de lograr”, aseguró.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este viernes que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, está “herido” y muy posiblemente “desfigurado” tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán.

“Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video”, dijo el jefe del Pentágono en una rueda de prensa.

Israel ordenó la evacuación urgente de los residentes de la municipalidad libanesa de Al Abasiya, en el distrito de Tiro, ante ataques inminentes que su Ejército planea llevar a cabo contra supuestas infraestructuras de Hezbolá.

“El Ejército atacará próximamente infraestructuras militares pertenecientes al grupo terrorista Hezbolá”, advirtió en sus canales el portavoz militar israelí en lengua árabe, Avichay Adraee.

Su mensaje incluye un mapa que resalta varios edificios, entre ellos un concesionario, una gasolinera y el campus local de la Universidad Internacional Libanesa.

“Instamos a los residentes de los edificios marcados en rojo en el mapa adjunto y a los edificios adyacentes: por su seguridad, están obligados a evacuarlos inmediatamente y a mantenerse a una distancia mínima de 300 metros”, afirma el comunicado castrense.

Explosiones masivas golpearon el centro de Teherán, informó la televisión pública, que añadió que los ataques han alcanzado una zona a “poca distancia” de donde se celebraba una manifestación progubernamental.

Previamente, el ejército israelí había instado a los residentes de dos barrios del centro de Teherán a evacuar la zona “inmediatamente” en previsión de ataques.

Dos drones cayeron cerca de un importante yacimiento petrolífero del sur de Irak, según informaron funcionarios del Ministerio de Petróleo.

“Dos drones impactaron contra torres de comunicaciones cercanas al yacimiento petrolífero de Majnoon, sin causar víctimas ni daños materiales”, declaró uno de los funcionarios a la AFP.

Los restos mortales de 84 marinos iraníes muertos cuando su fragata fue hundida hace nueve días por un submarino estadounidense frente a la costa de Sri Lanka serán repatriados este viernes, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores esrilanqués.

La guerra en Oriente Medio sigue impactando en los mercados, que cerraron con pérdidas en Asia y abrieron en rojo en Europa.

La bolsa de Tokio registró una caída de 1,2 %, Hong Kong de 0,9 % y Shanghái de 0,8, mientras que en las primeras operaciones europeas, París perdía 1,06 %, Fráncfort 0,97 %, Londres 0,75 % y Milán 1,04 %.

De su lado, el petróleo es estabilizó en torno a los cien dólares. Sobre las 8:30 GMT, el barril de Brent subía un 2,04 % hasta los 102,51 dólares y el WTI ganaba un 1,97 % hasta los 97,62 dólares.

Los Guardianes de la Revolución iraníes advirtieron que cualquier nueva manifestación contra el poder se enfrentará a una respuesta “más fuerte” que en enero, cuando miles de personas murieron durante la represión de protestas antigubernamentales.

Dos personas murieron por el impacto de un dron en el norte de Omán, informó un medio estatal, mientras Irán continúa con sus ataques de represalia en todo Oriente Medio.

“Dos drones se estrellaron en la gobernación de Sohar. Uno de ellos cayó en la zona industrial de Al Awahi, y causó la muerte de dos trabajadores extranjeros y varios heridos. El segundo se estrelló en una zona abierta sin provocar víctimas”, informó la agencia de noticias omaní, citando una fuente de seguridad.

El Ministerio de Defensa saudí anunció este viernes haber derribado un dron que apuntaba al barrio diplomático de la capital Riad.

Por la mañana, Riad informó haber “interceptado y destruido” 45 de esas aeronaves no tripuladas.

El ejército israelí afirmó haber atacado más de 200 objetivos en el oeste y el centro de Irán en un solo día.

Aviones de combate llevaron a cabo “20 ataques a gran escala” que tuvieron como objetivo “lanzamisiles balísticos, sistemas de defensa y centros de producción de armas”, según la misma fuente.

Sirenas de alerta se escucharon el viernes en la base aérea de Incirlik, una instalación clave de la OTAN donde están estacionadas tropas estadounidenses en el sureste de Turquía, informó la agencia estatal de noticias de ese país Anadolu.

El ejército israelí anunció que ha atacado a un miembro del movimiento libanés proiraní Hezbolá “en la región de Beirut”, sin dar más detalles.

Las explosiones sacudieron edificios de Dubái y una espesa nube de humo se podía ver el viernes por la mañana en el emirato, según informaron periodistas de la AFP.

Según la Oficina de Medios de Comunicación de Dubái, “los restos de una interceptación exitosa (provocaron) un incidente menor en la fachada de un edificio en el centro” del emirato, sin causar heridos.

El grupo armado iraquí y proiraní Ashab Alkahf anunció que atacará “todos los intereses franceses en Irak y en la región” tras el despliegue en el Mediterráneo oriental del portaviones Charles de Gaulle.

Un suboficial francés murió “durante un ataque” en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, anunció el presidente Emmanuel Macron en X. Se trata de la primera baja registrada en el ejército francés en la guerra de Oriente Medio.

