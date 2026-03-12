Guerra en Oriente Medio en vivo: Israel ataca instalaciones nucleares de Irán

Un miembro de las Fuerzas Hashed al-Shaabi de Irak se encuentra frente a una valla publicitaria que representa al líder supremo de Irán asesinado, el ayatolá Ali Jamenei, en Bagdad. Foto: AFP - AHMAD AL-RUBAYE

El Ejército de Israel bombardeó el complejo de desarrollo nuclear de Taleghan, localizado a las afueras de Teherán, durante sus ataques en los últimos días, informaron las fuerzas armadas este jueves en un comunicado.

“Como parte de las olas de ataques completadas en los últimos días en Teherán, la Fuerza Aérea israelí, actuando bajo inteligencia militar precisa, atacó una ubicación adicional del programa nuclear iraní”, señala el comunicado castrense.

La instalación bombardeada se corresponde con el complejo Taleghan, localizado en el complejo militar de Parchin a unos 30 kilómetros al sureste de Teherán, el cual era usado para “avanzar capacidades críticas para desarrollar armas nucleares”, según el Ejército.

Imágenes por satélite compartidas este jueves por medios israelíes muestran el área protegida con tres cráteres presuntamente fruto de los ataques israelíes. El texto añade que en Taleghan se fabricaban explosivos y “experimentos sensibles” del proyecto AMAD, un programa científico iraní para el desarrollo de armamento nuclear.

En el caso de Taleghan, Israel ya había bombardeado el complejo en octubre de 2024, pero decía que el régimen iraní estaba intentando rehabilitarlo. En noviembre de 2025, el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional (ISIS, en inglés), con sede en EE.UU., apuntó que Irán estaba reconstruyendo este complejo.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que “el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”.

“El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este jueves haber atacado con misiles balísticos hipersónicos ‘Fattah’ centros de concentración de fuerzas estadounidenses en la carretera Sheikh Zayed, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), y en el aeropuerto Ahmad Al-Jaber, en Kuwait.

En un comunicado emitido por la agencia Tasnim, la Guardia Revolucionaria afirmó que también se bombardeó el alojamiento de marines estadounidenses en la base Al-Dhafra (EAU), bases móviles de EE.UU. en Irak y un punto de concentración de fuerzas israelíes en Tel Aviv.

Añadió que los ataques se realizaron con un “conjunto completo de misiles pesados”, entre ellos los ‘Jorramshahr’, el ‘Qadr’ con ojiva de racimo y el ‘Kheibar-Shekan’ con una ojiva de una tonelada, bajo un “fuego continuo, dirigido y efectivo”.

La Guardia Revolucionaria indicó que, en esta fase de la guerra y ante las tácticas y acciones “salvajes” del Ejército estadounidense y el “régimen sionista” (en mención a Israel), “ha ajustado su plan de ataques y tomado el control de la gestión del campo de batalla”.

Las fuerzas armadas estadounidenses “no están listas” en este momento para escoltar petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz porque todos sus recursos están movilizados en atacar a Irán, afirmó el jueves el Secretario de Energía.

“Ocurrirá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente no estamos listos”, dijo Chris Wright al canal CNBC. “En este momento, todos nuestros recursos militares están enfocados en destruir las capacidades ofensivas de Irán y la industria manufacturera que abastece esas capacidades ofensivas”.

Wright añadió que es “bastante probable” que esas operaciones de escolta tengan lugar hacia fines de este mes.

El Ejército israelí aseguró este jueves que el grupo chií Hezbolá llevó a cabo anoche, en coordinación con Irán, su mayor ofensiva contra Israel desde el inicio de la guerra, con 200 proyectiles y 20 drones lanzados contra el norte del territorio israelí, según el portavoz Nadav Shoshani.

“Fue el mayor bombardeo de Hezbolá desde el inicio de la operación Rugido del León. Fue una combinación de cohetes, vehículos aéreos no tripulados y diferentes tipos de misiles, como misiles antitanque y lanzacohetes”, dijo Shoshani en un encuentro virtual con la prensa extranjera.

El ataque comenzó sobre las ocho de la tarde y se desarrolló durante toda la noche, cuando las alarmas no pararon de sonar de forma intermitente en el norte de Israel, su zona fronteriza con el Líbano.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, dará en los próximos minutos su primer mensaje a la nación tras ser nombrado en el puesto para suceder a su padre y antecesor en el cargo, Alí Jameneí, informaron medios oficiales y sus redes sociales.

La India afirmó este jueves que está revisando solicitudes de suministro de combustible de varios países vecinos del sur de Asia, entre ellos Bangladés, Sri Lanka y Maldivas, en medio de la incertidumbre energética provocada por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

“Hemos recibido una solicitud del Gobierno de Bangladés para el suministro de diésel (…) y también peticiones de otros países, incluidos Sri Lanka y Maldivas, que estamos examinando teniendo en cuenta nuestros propios requisitos energéticos y la disponibilidad”, afirmó este jueves el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal, en una rueda de prensa en Nueva Delhi.

Las declaraciones se producen después de que Daca solicitara recientemente 50.000 toneladas adicionales de diésel a la India para los próximos meses, en un contexto de preocupación por posibles interrupciones del suministro energético.

La India, que importa el 80 % del crudo en su mercado, mantiene desde hace años acuerdos para exportar combustibles refinados a varios países vecinos y se ha consolidado como uno de los principales proveedores regionales de productos petrolíferos.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este jueves que ordenó al ejército prepararse para “expandir” las operaciones en Líbano, donde su país lucha contra el movimiento armado proiraní Hezbolá en uno de múltiples frentes de la guerra en Oriente Medio.

“El primer ministro [Benjamin Netanyahu] y yo hemos dado instrucciones al ejército israelí para que se prepare para expandir las operaciones en Líbano y restablecer la tranquilidad y la seguridad en las comunidades del norte”, afirmó Katz en un comunicado.

“Advertí al presidente de Líbano [Joseph Aoun] que si el gobierno libanés no sabe cómo controlar el territorio e impedir que Hezbolá amenace a las comunidades del norte y dispare hacia Israel, tomaremos el territorio y lo haremos nosotros mismos”, dijo Katz en una evaluación de la situación, según el boletín de su ministerio.

Unos 3,2 millones de iraníes se desplazaron dentro del país desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, anunció el jueves el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

“Entre 600.000 y un millón de hogares iraníes están actualmente desplazados temporalmente dentro del país a causa del conflicto en curso, lo que representa hasta 3,2 millones de personas”, señaló la agencia en un comunicado.

“La mayoría de ellos huye de Teherán y otras grandes localidades para refugiarse en el norte del país y en las zonas rurales”, añadió, estimando que “esta cifra debería seguir aumentando mientras continúen las hostilidades”.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron conjuntamente una amplia ofensiva contra Irán. Esta ofensiva desencadenó una guerra en todo Oriente Medio.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que había atacado un barco con bandera de las Islas Marshall “tras ignorar y no cumplir con las advertencias y alertas”, que según ellos era propiedad de Estados Unidos, en la parte norte del Golfo.

El ejército israelí anunció que había lanzado ataques “a gran escala” contra infraestructuras en Irán, en el decimotercer día de la guerra desencadenada por la ofensiva israeloestadounidense contra la república islámica.

Los países del Golfo redujeron su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios ante el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra en Oriente Medio, lo que supone “la mayor perturbación” de suministro de la historia, indicó la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

En particular se registran “importantes reducciones de la oferta” en Irak, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, todos ellos blanco de las represalias iraníes.

Un ataque contra una base italiana en el Kurdistán iraquí causó daños, pero no hubo heridos, según informaron las autoridades italianas.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, condenó el ataque y explicó que la base “se encuentra dentro de un complejo que incluye otras bases de otros países, sobre todo estadounidenses”, por lo que ignoran a quién iba dirigido.

Varios drones iraníes impactaron en el aeropuerto internacional de Kuwait, causando “daños materiales”, según informaron las autoridades.

También se registró un “incidente menor con drones” sobre un edificio en Dubái, luego que los aparatos fuesen interceptados “exitosamente”, señaló en X la oficina de prensa del gobierno. Previamente, el organismo había informado de otro “incidente menor con un dron” en la zona de Al Bada’a, en el centro de la urbe, donde un corresponsal de AFP escuchó explosiones y vio nubes de humo que se disiparon poco después.

Un ataque contra dos petroleros a unos 50 kilómetros de Irak causó la muerte de al menos un miembro de la tripulación, de nacionalidad india, mientras que 38 fueron rescatados.

Un buque portacontenedores fue alcanzado por un “proyectil desconocido” frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos, lo que provocó un “pequeño incendio” a bordo, según informó la agencia marítima británica (UKMTO). Toda la tripulación está a salvo, indicó su capitán.

El Ministerio del Interior de Baréin pidió a los habitantes de varias localidades que permanecieran en sus casas tras un ataque, atribuido a Irán, contra depósitos de hidrocarburos.

Poco antes, la dependencia había denunciado “un ataque iraní contra depósitos de combustible en una instalación de la gobernación de Muharraq”.

El Ministerio de Defensa saudí anunció que había derribado un dron que se acercaba a un barrio de la capital, Riad, donde se encuentran las embajadas extranjeras.

El Ministerio de Defensa de Kuwait también informó de que sus defensas aéreas interceptaron varias aeronaves no tripuladas, mientras Irán lanzaba ataques contra los países del Golfo ricos en petróleo.

El barril de Brent del Mar del Norte, referencia del mercado mundial del petróleo, volvió a superar la barrera de los 100 dólares, a pesar de que la víspera se liberaron enormes reservas para evitar una escasez mundial.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció un desbloqueo récord de reservas estratégicas de crudo para estabilizar los mercados.

Líbano afirmó que un ataque israelí contra una zona costera del centro de Beirut dejó al menos siete muertos la mañana del jueves.

Hezbolá anunció que había atacado una base de inteligencia militar israelí en Glilot, un suburbio de Tel Aviv, “con una andanada de misiles avanzados”.

Por su parte, el ejército israelí dijo que había lanzado “una amplia ola de ataques contra infraestructuras terroristas de Hezbolá en todo Líbano”.

Un ataque contra petroleros cerca de Irak dejó un tripulante muerto, informó la televisión estatal iraquí, que citó a las autoridades portuarias.

Farhan Al Fartousi, de la Compañía General de Puertos de Irak, declaró a la televisión estatal que un miembro de la tripulación de un petrolero había muerto y 38 habían sido rescatados hasta el momento, y que “continúa la búsqueda de los desaparecidos”.

