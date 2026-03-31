Guerra en Oriente Medio en vivo: Israel y EE. UU. asedian Irán tras amenazas de Trump

Daños en el lugar donde impactó un misil iraní en Petah Tikva, Israel, el 31 de marzo de 2026. Foto: EFE - ABIR SULTAN

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Ataques masivos de Estados Unidos e Israel golpearon este martes instalaciones militares, dañaron un importante lugar de culto y provocaron cortes de energía en Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con destruir sus centrales energéticas.

A pesar de las maniobras diplomáticas, la guerra en Oriente Medio no muestra señales de distensión tras más de un mes de hostilidades que trastocaron la economía mundial y dejaron miles de muertos.

Imágenes de video verificadas por la AFP mostraron al menos dos explosiones de gran intensidad y columnas de humo en Isfahán, en el centro de Irán.

Medios estatales informaron que la Gran Huseiniya, un centro religioso chiita, sufrió daños en Zanján, en el noroeste, donde murieron cuatro personas.

Sin añadir comentarios, Trump publicó en su red Truth Social otra grabación, que no pudo ser autenticada por la AFP, y que muestra fuertes estallidos.

La agencia Fars había informado de “varias explosiones” y cortes de electricidad “en algunas zonas” de Teherán. La agencia Tasnim, por su parte, mencionó explosiones en el este y el oeste de la capital, así como interrupciones en el suministro eléctrico que luego se resolvieron.

Poco antes de esos reportes, el ejército israelí instó a los habitantes de un barrio residencial de Teherán a permanecer a salvo por un posible ataque contra “una infraestructura militar”.

Residentes de la capital iraní han comentado en días recientes a la AFP que no les ha quedado otra que aferrarse a la rutina presos de la angustia por los bombardeos constantes.

“Estos días, me quedo casi siempre en casa y solo salgo si es absolutamente necesario”, aseguró Shahrzad, una ama de casa de 39 años.

“A veces me doy cuenta de que estoy llorando en medio de todo esto. Extraño los días normales (...). Una vida en la que no tuviera que pensar constantemente en explosiones, en la muerte o en perder a mis seres queridos”, lamentó.

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Más de tres cuartas partes de los israelíes judíos (el 78 %) sigue apoyando la guerra contra Irán, frente al 93 % que lo hacía en la primera semana del conflicto, de acuerdo con la última encuesta del Instituto de la Democracia de Israel (IDI).

En la encuesta, publicada ayer y basada en cuestionarios telefónicos y por internet realizados entre el 22 y el 26 de marzo de 2026, el 78 % de la población judía de Israel dice apoyar, o apoyar firmemente, la actual ofensiva.

En comparación, solo un 19 % de los árabes israelíes encuestados respondieron de la misma manera; en comparación con el 26 % que lo hizo entre el 2 y el 3 de marzo.

A su vez, el porcentaje de quienes se oponen a esta guerra -que ya ha causado más de un millar de muertos en Irán- ha aumentado, pasando del 4 % entre los judíos al 11,5 % en esta última encuesta.

Israel prevé ocupar partes del sur del Líbano una vez que termine la guerra contra el grupo islamista proiraní Hezbolá, anunció este martes el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

“Al final de esta operación, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) se establecerán en una zona de seguridad dentro de Líbano, en una línea defensiva contra los misiles antitanque, y mantendrán el control de seguridad de toda la zona hasta el Litani”, el río que fluye unos 30 km al norte de la frontera entre ambos países, aseguró Katz en un video difundido por su oficina.

“El regreso al sur del Litani de más de 600.000 habitantes del sur del Líbano que fueron evacuados hacia el norte se impedirá por completo mientras no se garantice la seguridad y la protección de los habitantes del norte (de Israel)”, añadió.

“Todas las casas de los pueblos (libaneses) adyacentes a la frontera (con Israel) serán demolidas siguiendo el modelo de Rafah y Beit Hanún en Gaza, con el fin de eliminar de una vez por todas las amenazas a lo largo de la frontera que pesan sobre los habitantes del norte”, añadió Katz en referencia a dos ciudades de la Franja de Gaza devastadas por las operaciones militares.

Líbano se ha visto arrastrado a la guerra en Oriente Medio después de que Hezbolá atacara a Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei el primer día de la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a los países que se han negado a unirse a su ofensiva militar contra Irán que actúen con “coraje” y “tomen” el estrecho de Ormuz: “lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo”, insistió en un post en Truth Social.

“A todos esos países que no pueden conseguir combustible de aviación por (el cierre del) estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia: Primero, compren (petróleo) de Estados Unidos, tenemos de sobra; y número dos, encuentren un poco de coraje tardío y vayan al estrecho y TÓMENLO”, aseguró Trump esta mañana en la red social.

Trump sugirió que, tras iniciar el pasado 28 de febrero la ofensiva militar contra Irán junto con Israel y sin consultar con sus aliados, Estados Unidos no tiene interés en abrir el estrecho de Ormuz, que Teherán ha cerrado al importante tráfico marítimo desde el golfo Pérsico, porque está menos expuesto al crudo que viene de esa región.

“Irán ya ha sido esencialmente aniquilado. Lo más complicado ya está hecho. Vayan por su petróleo”, recomendó Trump, en un mensaje que puede leerse como una advertencia también a sus aliados de la OTAN o en Asia, cada vez más afectado por la detención de flujo de petróleo, gas licuado y otras materias primas esenciales desde Oriente Medio.

“Tienen que aprender a luchar por ustedes mismos. Los Estados Unidos de América no van a estar ahí para ayudarles más, del mismo modo que no estuvieron disponibles cuando los necesitamos nosotros”, lamentó Trump.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, denegó a los Estados Unidos el uso de la base en Sigonella, en la isla de Sicilia, ya que se trataba de aviones que estaban implicados en la guerra en Irán, según informó este martes el diario “Corriere della Sera”.

En la información el diario dice que la negativa sucedió hace días, sin especificar cuando, y que se mantuvo en secreto.

Fue el jefe del Estado Mayor, Luciano Portolano, quien llamó al ministro de Defensa para informarle de lo sucedido y tomar una decisión ya que el plan de vuelo de algunos aviones estadounidenses contemplaba aterrizar en Sigonella y luego partir hacia Oriente Medio, añade el rotativo.

“Las comprobaciones iniciales han confirmado que no se trata de vuelos normales ni logísticos y, por lo tanto, no están incluidos en el tratado con nuestro país”, explican.

Italia y el mismo Crosetto en varias ocasiones garantizaron que no se permitiría el uso de las bases estadounidenses para operaciones de guerra y aseguró que se llevaría al Parlamento “cualquier operación que no esté contemplada en los tratados y, por lo tanto, requiera autorización”.

La ley aprobada el lunes por el Parlamento israelí que establece la pena de muerte “para los terroristas”, redactada para que solo se aplique a los palestinos, supone “un paso más hacia el apartheid”, denunció el martes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

“Se trata de una medida asimétrica que no se aplicaría a los israelíes que cometieran los mismos delitos. Mismo crimen, distinta pena. Eso no es justicia. Es un paso más hacia el apartheid”, escribió en la red social X.

Los ataques estadounidenses-israelíes alcanzaron el martes “una de las mayores empresas productoras de medicamentos especializados, anticancerígenos y anestésicos”, informó el gobierno iraní en X.

La empresa farmacéutica es propiedad de la Social Security Investment Company, un holding estatal.

Más de 200.000 personas, en su mayoría sirias, han cruzado la frontera entre Líbano y Siria desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento libanés proiraní Hezbolá a principios de marzo, indicó la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR).

Asia sufre las consecuencias más graves de la guerra en Oriente Medio y se enfrenta a una gran crisis energética, advirtió la empresa de análisis marítimo Kpler en una entrevista exclusiva con la AFP.

“Estimamos que Asia será, por ahora, (la región) que más sufrirá”, declaró el presidente de Kpler, Jean Maynier.

Varios ataques dejaron “fuera de servicio” una planta de desalinización en la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, “y no es posible repararla a corto plazo”, informó la agencia de noticias iraní Isna, que cita a un alto cargo del Ministerio de Salud.

Cuatro “ciudadanos asiáticos” resultaron heridos “leves” por la caída de escombros sobre viviendas en un barrio del sur de Dubái, anunciaron las autoridades emiratíes en X.

Un periodista de la AFP escuchó una explosión cerca del aeropuerto internacional de Erbil, en la región autónoma del Kurdistán de Irak.

Erbil alberga un importante complejo consular estadounidense y su aeropuerto acoge a asesores militares de la coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos.

Indonesia anunció un bloqueo del precio de los combustibles a pesar de las crecientes presiones presupuestarias vinculadas a la guerra en Medio Oriente y las dificultades de abastecimiento.

Una portavoz de la cancillería china, Mao Ning, señaló que tres barcos del país cruzaron el estrecho de Ormuz y expresó su “gratitud a las partes implicadas”.

El dalái lama, líder espiritual budista, advirtió que “la historia nos ha demostrado una y otra vez que la violencia solo engendra más violencia y que nunca es una base duradera para la paz”.

La agencia iraní Fars reportó bombardeos en “sitios militares” en Isfahán, en el centro de Irán, según una información “inicial” transmitida por Akbar Salehi, un responsable de seguridad de la gobernación provincial.

El poder judicial iraní anunció la ejecución de dos hombres declarados culpables de pertenecer a un grupo de oposición prohibido y de conspirar contra la República Islámica.

La víspera dos otros hombres fueron ejecutados por motivos similares. Todos ellos fueron acusados de pertenecer a los Muyahidines del Pueblo (MEK), una organización en el exilio desde los años 1980.

El ejército israelí anunció la muerte de cuatro soldados en el sur de Líbano, lo que eleva a 10 el número de militares fallecidos desde que se reanudaron las hostilidades con el grupo proiraní Hezbolá en medio de la guerra en Oriente Medio.

Los medios de comunicación iraníes informaron de detonaciones y cortes de electricidad en Teherán.

Un periodista de la AFP escuchó al menos 10 explosiones sobre Jerusalén después de que el ejército israelí indicara que intentaba interceptar misiles lanzados desde Irán.

La radio y televisión estatal iraní Irib anunció por su parte el lanzamiento de cohetes hacia Israel.

Las bolsas asiáticas limitaron sus pérdidas y el petróleo bajaba este después de que la prensa publicara que el presidente estadounidense, Donald Trump, considera poner fin a la intervención militar en Irán, incluso sin lograr la reapertura del estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, referencia mundial, bajaba 0,07% a 107,32 dólares hacia las 07:10 GMT.

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