Guerra en Oriente Medio en vivo: los ataques se extienden a Líbano y otros países más

El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí en la zona de Srifa, al sur de Líbano.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el sábado en la mañana, llevaron a una expansión de la guerra en otros países de la región. El presidente Donald Trump dijo que la ofensiva contra Teherán podría durar un mes, algo que también salió a defender el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Entretanto, el Ejército israelí dijo el lunes que está atacando a Hezbolá en todo Líbano, después de que el grupo lanzara misiles y drones hacia Israel en represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Los ataques aéreos sobre Beirut y el sur libanés mataron al menos a 31 personas e hirieron a 149, según el Ministerio de Salud.

Además, hoy se escucharon explosiones en las ciudades de Dubái, Abu Dabi, Doha y Manama, así como en Jerusalén. Se observó humo saliendo de la Embajada de Estados Unidos en la ciudad de Kuwait.

El secretario Pete Hegseth inauguró una conferencia de prensa diciendo que “nosotros no empezamos esta guerra”, en referencia a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Él hizo eco de lo que Trump ya ha dicho antes: “Irán estaba construyendo poderosos misiles y drones para crear un escudo convencional para sus exhibiciones de chantaje nuclear”.

Según él, el objetivo con ello es atacar el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán, así como la Armada iraní: “Esta operación tiene una misión clara, devastadora y decisiva: destruir la amenaza de los misiles, destruir la Armada, nada de armas nucleares”.

El funcionario declaró que “el régimen iraní tuvo todas las oportunidades para hacer un trato pacífico, pero Irán no estaba negociando”. Citó, además, lo que Marco Rubio, secretario de Estado, dijo tras el derrocamiento por la fuerza de Nicolás Maduro en Venezuela: “Si no lo saben, ya lo saben”.

El Ejército de Israel afirmó que mató al jefe de los servicios de inteligencia de Hezbolá, Hussein Moukalled, en un ataque en Beirut el domingo, en medio de nuevas hostilidades con el grupo armado libanés.

“En un ataque preciso en Beirut anoche, el terrorista Hussein Moukalled, que se desempeñaba como jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá, ha sido eliminado”, afirmó el Ejército israelí en un comunicado.

La empresa estatal de energía de Catar informó el lunes la suspensión de su producción de gas natural licuado tras los ataques iraníes contra instalaciones en dos de sus principales centros de procesamiento.

La Media Luna Roja Iraní afirmó en una publicación de Telegram que 555 personas han muerto en Irán por los ataques israelíes y estadounidenses en diversas ciudades. Más de 100.000 rescatistas están en “alerta máxima” en todo el país, agregó la entidad. Una “red de aproximadamente 4 millones de voluntarios está en espera” para brindar “servicios humanitarios” y “apoyo psicosocial” a los afectados.

Las defensas aéreas de Kuwait derribaron por error tres cazas F-15 estadounidenses que participaban en operaciones relacionadas con Irán, según informó el Comando Central de Estados Unidos.

“Durante un combate activo, que incluyó ataques de aviones iraníes, misiles balísticos y drones, los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes”, dijo el cuerpo de seguridad, que añadió que los tres aviones “cayeron sobre Kuwait debido a un aparente incidente de fuego amigo”.

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que lanzaron un ataque con misiles contra la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y contra la sede del comandante de la Fuerza Aérea israelí.

En un comunicado difundido por la agencia de noticias Fars se lee: “La oficina del primer ministro criminal del régimen sionista y la sede del comandante de la Fuerza Aérea del régimen fueron atacadas”.

El Ministerio de Energía de Arabia Saudita dijo que algunas operaciones en su refinería de Ras Tanura se detuvieron el lunes, después de un ataque que provocó un incendio en el complejo.

El ministerio informó que el lugar sufrió “daños menores por la caída de escombros”, debido a la interceptación de “dos drones en las cercanías de la refinería”.

“Algunas unidades operativas fueron cerradas como medida de precaución, sin ningún impacto en el suministro de productos petrolíferos a los mercados locales”, dijo una fuente oficial de la cartera a través de un comunicado publicado por la prensa local.

La evacuación masiva de ciudades en toda la región podría ser necesaria si se atacan centrales nucleares civiles, advirtió el lunes Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Admitió sentir una profunda frustración por el fracaso de las negociaciones recientes entre Estados Unidos e Irán, pero recalcó que “la solución duradera a esta discordia que existe desde hace mucho tiempo se encuentra en la mesa diplomática. Cuando se trata de cuestiones nucleares, es esencial tener una comprensión clara del alcance y la verificabilidad de un acuerdo”.

La refinería de petróleo de Ras Tanura, en Arabia Saudita, fue atacada el lunes con drones, según informó el Ministerio de Defensa saudí. Las autoridades derribaron la aeronave y no se reportaron heridos.

El anuncio sigue a un informe anterior en Bloomberg que decía que la compañía petrolera estatal de Arabia Saudita, Aramco, había pausado sus operaciones en la refinería de Ras Tanura después de un ataque con drones en el área. Ese complejo alberga una de las refinerías más grandes de Oriente Medio, con una capacidad de 550.000 barriles por día.

Misiles o drones iraníes han alcanzado aeropuertos, hoteles de lujo y otros objetivos civiles en todo el Golfo, con ataques reportados en Baréin, Irak, Jordania, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, lo que ha provocado indignación entre los gobiernos de los países de esa zona. De hecho, en un comunicado del domingo, algunos de ellos llegaron a la conclusión de que no descartan responder a las agresiones.

