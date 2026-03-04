Guerra en Oriente Medio en vivo: Israel amenaza con matar al nuevo líder de Irán

Un hombre y una mujer pasan junto a un edificio dañado tras los ataques aéreos en el centro de Teherán, capital de Irán. Foto: AFP - Agencia AFP

Sigue la guerra en Oriente Medio. Israel afirmó que lanzó una “amplia oleada de ataques” contra objetivos gubernamentales en Teherán, incluida la oficina presidencial. Además, continúa la ofensiva contra Líbano, especialmente en Dahiyeh, al sur de Beirut, considerado una base de apoyo para Hezbolá.

Mientras que Irán se prepara para el funeral del ayatolá Alí Jamenei, que contará con una ceremonia conmemorativa de tres días, Teherán continúa su retaliación: el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó haber disparado unos 40 misiles contra objetivos estadounidenses e israelíes.

Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait anunciaron que hubo nuevos ataques iraníes. El Ministerio de Defensa emiratí dijo que interceptó 121 drones y tres misiles balísticos, pero añadió que ocho drones cayeron dentro de su territorio. Catar mencionó que había interceptado diez drones y dos misiles de crucero, mientras que el Ejército de Kuwait aseguró que estaba lidiando activamente con una nueva ola de ataques con misiles y drones, sin proporcionar más detalles.

El país decidió postergar los funerales de Estado de su guía supremo, Alí Jamenei, inicialmente previstos este miércoles por la noche en Teherán, en medio de los bombardeos israeloestadounidenses que sacuden al país.

“La ceremonia de despedida del imán mártir fue postergada (...) ante la previsión de una afluencia sin precedentes”, afirmó la televisión estatal. La nueva fecha será “comunicada posteriormente”, agregó.

El miércoles por la mañana se había anunciado un homenaje para esa misma tarde en Teherán con los restos de Jamenei, fallecido a los 86 años en un bombardeo. Su entierro está previsto en Mashhad, su ciudad de origen.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó el miércoles con asesinar a cualquier líder iraní elegido para suceder al ayatolá Alí Jamenei, quien murió en los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán.

El funcionario del gobierno de Benjamin Netanyahu dijo: “Cualquier líder seleccionado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destrucción de Israel, amenazando a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimiendo al pueblo iraní, será un blanco seguro para el asesinato, sin importar su nombre o dónde se esconda”.

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que ha lanzado alrededor de 40 misiles contra objetivos estadounidenses e israelíes en un día más de guerra en Oriente Medio. A través de un comunicado leído en la televisión estatal, sin dar más detalles, se conoció que “se llevó a cabo la 17.ª ola de la operación Honest Promise 4, con el lanzamiento de 40 misiles por parte de las fuerzas aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, hacia objetivos estadounidenses y sionistas”.

Los ataques israelíes contra dos ciudades al sur de Beirut mataron a seis personas e hirieron a ocho, anunció el Ministerio de Salud libanés. Estas son ciudades situadas fuera de los bastiones tradicionales de Hezbolá, según la agencia de noticias AFP.

La guerra regional desatada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán se extendió a Líbano el lunes después de que Hezbolá, que desde hace tiempo está alineado con Teherán, lanzó drones y cohetes contra Israel.

Los ataques israelíes han matado a más de 50 personas en el Líbano, según el Gobierno, mientras que Naciones Unidas afirmó que más de 30.000 personas han sido desplazadas.

