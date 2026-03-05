Guerra en Oriente Medio: los mapas y el balance de los ataques y las alianzas

Una columna de humo se eleva tras un ataque a la capital iraní, Teherán, en medio de la intensificación de la guerra en Oriente Medio. Foto: AFP - ATTA KENARE

El balance en Irán

Estados Unidos e Israel han bombardeado Irán desde el sábado, día en que los ataques mataron a Alí Jamenei, líder supremo de la República Islámica.

Unas 1.045 personas, entre civiles y militares, han muerto en el país desde el inicio de la ofensiva israelo-estadounidense contra varias ciudades del país, según medios estatales.

El país asegura que los ataques que, en respuesta, ha lanzado en la región apuntan a bases militares estadounidenses, mas no a sus vecinos del golfo.

Irán tiene el ejército número 16 más poderoso del mundo, según Global...