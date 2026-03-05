Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Guerra en Oriente Medio: los mapas y el balance de los ataques y las alianzas

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, que ha respondido con ataques a varios países de la región. Cuenta con pocos aliados, mientras Europa empieza a involucrarse en la escalada bélica. Este es el panorama en claves.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
05 de marzo de 2026 - 12:08 a. m.
Una columna de humo se eleva tras un ataque a la capital iraní, Teherán, en medio de la intensificación de la guerra en Oriente Medio.
Una columna de humo se eleva tras un ataque a la capital iraní, Teherán, en medio de la intensificación de la guerra en Oriente Medio.
Foto: AFP - ATTA KENARE

El balance en Irán

Estados Unidos e Israel han bombardeado Irán desde el sábado, día en que los ataques mataron a Alí Jamenei, líder supremo de la República Islámica.

Unas 1.045 personas, entre civiles y militares, han muerto en el país desde el inicio de la ofensiva israelo-estadounidense contra varias ciudades del país, según medios estatales.

El país asegura que los ataques que, en respuesta, ha lanzado en la región apuntan a bases militares estadounidenses, mas no a sus vecinos del golfo.

Irán tiene el ejército número 16 más poderoso del mundo, según Global...

María Alejandra Medina

Por María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

Medio Oriente

Irán

Israel

Estados Unidos

 

micorriza(d243q)Hace 31 minutos
El narcosecretario de estado marco rubio con su pésima gestión, bombardeando lanchas de pescadores en el caribe y escuelas de niñas en Irán para robar el petróleo del mundo va a llevar a trump a un "impeachment" y a Estados Unidos a la ruina moral y económica...
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.