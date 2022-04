Altos mandos rusos y ucranianos crearon un plan para evacuar Mariúpol: Cruz Roja

Según Reuters, un portavoz de la Cruz Roja dijo que autoridades de alto rango de Rusia y Ucrania acordaron una estrategia de evacuación de Mariúpol, la cual incluye la operación de 54 buses. Sin embargo, la organización advirtió que sus equipos no obtuvieron permiso para llevar ayuda humanitaria, por lo que se fueron sin suministros, y aún no se ha decidido el destino de los evacuados, aunque se sabe que será en Ucrania.

📄📄📄 Antes de empezar, algunas claves de la jornada anterior:

Rusia reagrupa sus tropas en Ucrania para lanzar nuevos ataques, afirmó el jueves la OTAN, en momentos en que Moscú abrió un nuevo frente amenazando con cortar las entregas de gas a la Unión Europea si no recibe el pago en rublos.

Rusia prohibió el jueves el ingreso en su territorio a los “máximos dirigentes” de la Unión Europea (UE) y a la mayoría de los eurodiputados, en represalia por las sanciones que enfrenta por la invasión de Ucrania, informó la cancillería en Moscú.

El gobierno ucraniano empezó el jueves el envió de 45 autobuses para evacuar civiles de la ciudad asediada de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, después de que Rusia anunciara una tregua, informó la viceprimera ministra ucraniana, Irina Vereshchuk.

En Rusia, el gobernador de la región del Bélgorod, Vyacheslav Gladkov, acusó a Ucrania de bombardear desde dos helicópteros un “depósito de gasolina” en la ciudad, a unos 40 km de la frontera. De acuerdo con información de AFP, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, advirtió que esto puede afectar el diálogo entre Rusia y Ucrania. “Está claro que no se puede considerar esto como algo que va a crear las condiciones apropiadas para la continuación de las negociaciones”, declaró el vocero.

Esta es la primera vez, desde el inicio del conflicto, que Rusia denuncia ataques de este tipo en su territorio. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, no comentó el asunto.

Según Reuters, el canciller ruso dijo, además, que Rusia intensificará la cantidad de comercio que realiza directamente en rublos. Eso puede generar molestia con Kyrylo Shevchenko, gobernador del Banco de Ucrania, quien acaba de emitir un comunicado diciendo que Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y Reino Unido deberían prohibir las transacciones en rublos. Reuters lo cita diciendo: “La prohibición de pagos en rublos rusos permitirá frustrar los planes del Estado agresor de cambiar a pagos en su moneda nacional”.

Según Reuters, un portavoz de la organización humanitaria dijo que autoridades de alto rango de ambos países acordaron una estrategia de evacuación de la ciudad portuaria, la cual incluye la operación de 54 buses. Sin embargo, la Cruz Roja advirtió que sus equipos no obtuvieron permiso para traer ayuda humanitaria, por lo que se fueron sin suministros, y aún no se ha decidido el destino de los evacuados, aunque se sabe que será en Ucrania.

Las tropas rusas se están retirando de la zona norte de Ucrania, pero aún no se han ido por completo, dijo el gobernador local de Chernihiv en un video. “Los ataques aéreos y con misiles son posibles en la región, nadie lo descarta”, dijo Viacheslav Chaus, y agregó que las fuerzas ucranianas estaban ingresando y asegurando asentamientos que anteriormente estaban en manos de las tropas rusas. Reuters informó que Chaus dijo que aún era demasiado pronto para que las fuerzas ucranianas en la región de Chernihiv bajaran la guardia, ya que las tropas rusas “todavía están en nuestra tierra”.

Sergei Lavrov está de visita en India, desde donde dijo: “Agradecemos que el país tome esta situación en su totalidad y no solo de manera unilateral”. En la charla con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, y con respecto a las relaciones entre los dos países, el canciller ruso enfatizó en que “seguimos implementando proyectos en las áreas de energía, ciencia y tecnología, espacio exterior, industria farmacéutica”, informó Reuters.

Reuters informó que el gobernador de la región de Lugansk advirtió que se han acordado cinco corredores humanitarios para hoy. Sin embargo, en contraste, se cita a un asistente del alcalde de Mariúpol diciendo que las fuerzas rusas no permiten la entrada de ayuda humanitaria y que la ciudad es “muy peligrosa” para cualquiera que intente salir.

Oleksii Iaremenko, viceministro del gobierno de Ucrania, afirmó a Sky News que todavía había más de 100.000 civiles atrapados en la ciudad y que no habían podido entregar ningún suministro médico durante 36 días. “Como puede ver en la última agresión rusa, apuntando todos los días a áreas residenciales, infraestructura social y hospitales, en algunas regiones los corredores humanitarios no funcionan. Agradecemos todo el apoyo de países y organizaciones que están trayendo ayuda humanitaria, pero necesitamos más debido a la cantidad de ataques”.

Un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso le dijo a la agencia estatal de medios RIA Novosti que el bloque de 27 países podría darse cuenta de que una confrontación con Moscú no le conviene. Nikolai Kobrinets afirmó: “Las acciones de la Unión Europea no quedarán sin respuesta. Las sanciones irresponsables de Bruselas ya están afectando negativamente la vida cotidiana de los europeos comunes. ¿Están dispuestos a pagar de su propio bolsillo más asesinatos de civiles en Ucrania y la transformación de Europa de una región de cooperación y estabilidad en una zona de conflicto? No lo creo”.

