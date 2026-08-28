Guerra entre EE. UU., Israel e Irán: seis meses de muertos, desplazados y crisis global

Ruinas de la Universidad Tecnológica Sharif de Teherán tras un ataque aéreo de EE. UU. e Israel, sin víctimas mortales. Foto: EFE - Jaime León

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Estados Unidos e Israel desataron una guerra el 28 de febrero de 2026 bajo el pretexto de impedir el desarrollo nuclear iraní previo. Seis meses después, las consecuencias del impulso de Donald Trump y Benjamin Netanyahu se evidencian, en primer lugar, en al menos 3.400 muertes en territorio iraní a causa del conflicto bélico. A ello se suman unas 4.000 en Líbano, más de una veintena en Israel y al menos 17 militares estadounidenses.

En simultáneo, el mundo sigue conmocionado por el impacto de los bombardeos en la economía global y la reducción drástica del volumen de barriles de petróleo que pasan por el estrecho de Ormuz.

Con el asesinato del ayatolá Ali Jameneí y de al menos 70 altos cargos iraníes, el gobierno persa ha confirmado el fallecimiento de 3.468 personas. El conflicto se extiende también a Líbano, con más de 4.300 ciudadanos fallecidos desde marzo.

Otras 20 víctimas fatales son la consecuencia de la contraofensiva iraní contra territorio israelí, que incluye el lanzamiento de alrededor de 650 misiles, tanto convencionales como de racimo. Si bien Israel logró interceptar la mayoría de ellos, una quincena impactó directamente en lugares civiles e infraestructuras críticas como refinerías y bases militares.

El desplazamiento forzado y masivo de personas se configura como otro de los derivados de la guerra. La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) informó que más de 3,2 millones de personas han abandonado sus lugares de residencia dentro de Irán y se dirigieron de Teherán a zonas del norte y áreas rurales.

Con los ataques aéreos israelíes en Líbano, unas 860.000 personas tomaron la misma decisión. Meses más tarde, muchos regresaron, aunque alrededor de 360.000 se mantienen lejos de sus hogares.

Además del asesinato del ayatolá Ali Jameneí, los bombardeos terminaron con la vida del jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur, el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, el jefe de la seguridad nacional, Alí Lariyani y el comandante de la milicia paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani. Mojtaba Jamenei, un clérigo chiita y político iranÍ, asumió como líder supremo el 8 de marzo, sucediendo a su padre, el ayatolá Alí Jamenei.

Momentos centrales de la guerra

- La represión en Irán de diciembre de 2025

El conflicto tiene numerosos momentos cruciales, pero uno de ellos comenzó antes de la guerra. El 28 de diciembre de 2025 estallaron movilizaciones masivas contra el régimen de la República Islámica de Irán, en medio de una grave crisis económica.

“Fueron las mayores protestas que sufrió la República Islámica desde su creación”, enfatiza Ezequiel Kopel, analista experto en Medio Oriente, a France 24 en Español, y repara en el despliegue de las fuerzas de seguridad contra las protestas: “Fue la represión más grande que realizó la República Islámica contra su población para mantener el sistema”.

- El ataque a la escuela primaria de Irán que mató a decenas de niñas

Kopel ubica otros dos hechos relevantes el día de los primeros ataques de Estados Unidos e Israel. El 28 de febrero de 2026, según diversas fuentes humanitarias, un bombardeo con misiles destruyó la escuela primaria Shajareh Tayebeh en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, y causó la muerte de más de 150 personas, en su mayoría niñas. Pero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la autoría estadounidense del devastador bombardeo. Rescatistas y residentes buscan entre los escombros tras lo que funcionarios iraníes calificaron como un ataque de Estados Unidos e Israel contra una escuela primaria de niñas en Minab, Irán, el sábado 28 de febrero de 2026.

El mensaje de este objetivo deja en claro “que la población civil no iba a dejar de ser blanco de esta guerra y que de alguna manera estos ataques afectaban a civiles o a la infraestructura civil de Irán”, reflexiona el analista. Al mismo tiempo, destaca el impacto de los ataques sobre las protestas: “De alguna manera, terminaron salvando a la República Islámica en cuanto a que diluyeron sus protestas contra ellos, al darse cuenta de que también iban a ser parte de los objetivos estadounidenses e israelíes”.

- El asesinato de Jamenei y parte de su familia, incluida su nieta de 14 meses

En la misma jornada, los misiles de las fuerzas atacantes destruyeron la residencia de Alí Jamenei. Además, en el ataque murieron su hija Boshra Jamenei, una nieta de 14 meses, Zahra Mohammadi Golpayegani (hija de Boshra Jamenei), su nuera Zahra Haddad-Adel (esposa de Mojtabá Jamenei) y su yerno Mesbah Bagheri Kani (esposo de Hoda Jamenei).

Este hecho permite otra reflexión sobre el curso de la guerra. En palabras del experto, “queda bien en claro que la República Islámica no va a caer a pesar de que le corten la cabeza porque está constituida de una manera en la que no importa realmente quién la conduzca, sino que está desarrollada para subvertir o resistir todos sus ataques de descabezamiento”.

- El bloqueo del estrecho de Ormuz

Pocos días después de la ofensiva en territorio persa, comienza una de las instancias fundamentales en la escalada bélica. El 4 de marzo, Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte de petróleo, GNL y otros productos, y amenaza con atacar a cualquier barco que quiera atravesarlo. En la reflexión de Kopel, la idea de ahogar o lastimar la economía mundial para lograr un efecto de presión fue planteada durante décadas, pero recién ahora se comprueba cierta.

El presidente Donald Trump proclamó la victoria de su país en el conflicto contra Irán en abril de 2026, tras semanas de enfrentamientos militares y un posterior alto el fuego. En ese momento, indicó que Teherán había aceptado frenar de forma definitiva el desarrollo de armas nucleares y anunció que el estratégico estrecho de Ormuz volvería a abrirse para el flujo normal de energía. “Sus palabras quedaron vacías”, suma el analista, al reflexionar sobre este momento de la guerra.

La contradictoria conducción de Donald Trump

Un conflicto que, según Donald Trump, duraría semanas, cumple seis meses. El presidente de Estados Unidos anunció la Operación Furia Épica el 28 de febrero. En marzo dijo que está “casi completada”; en abril, habló de una “victoria total”; mientras que en mayo comunicó al Congreso el fin de las hostilidades directas con Teherán. US President Donald Trump spoke about Russia in the Oval Office

Todo esto, sumado a las repetidas promesas de una reapertura del estrecho de Ormuz, que aún continúa bloqueado, provoca una erosión de la credibilidad presidencial, a quienes sus adversarios acusan de cambiar de versión “cada 24 horas”, con cada vez menor impacto en los mercados y en el precio del petróleo.

Al día de hoy, el líder estadounidense dice que controla el estratégico paso comercial de crudo y gas, pero los últimos reportes indican que el último fin de semana de agosto navegaron por allí 20 buques, un 90% menos de lo habitual.

Para Ezequiel Kopel, nunca estuvo clara la estrategia de Washington con respecto al fin de la guerra. “Estas idas y vueltas de Trump le hicieron perder credibilidad en cuanto a sus declaraciones”, manifiesta.

El impacto de la guerra con Irán en Estados Unidos

Las consecuencias del conflicto bélico en Medio Oriente para la población y para la economía de la potencia mundial resultan evidentes. El cierre del estrecho de Ormuz redujo la oferta energética global y disparó el precio internacional del petróleo. Esta situación afectó a todo el mundo, también a Estados Unidos.

Consultado por France 24 en Español, Michael Shifter, expresidente de la organización Diálogo Interamericano, asegura que la población estadounidense está “muy perpleja y crítica de esta guerra” y que no hay claridad en cuanto a las razones que llevaron a la Administración Trump a tomar esta decisión.

“Es un presidente que ha hecho su carrera política diciendo que no iba a involucrarse en otros países en términos militares y ahora está en guerra”, sostiene y agrega que las menciones de Donald Trump a la cuestión nuclear o el cambio de régimen fueron mensajes “muy contradictorios y muy poco consistentes”. Incluso, lo diferencia con los casos de las guerras en Vietnam e Irak, que “al principio fueron apoyadas por el público”

El costo de vida, particularmente el costo de la gasolina, “ha subido después de la guerra, y se suma al de los alimentos y otros temas”, afirma el analista.

Las consecuencias también parecen estar hundiendo la valoración política del presidente: “Creo que ha sido un muy mal cálculo de la Administración Trump. Es muy impopular, ampliamente criticado dentro de su propio partido y por los demócratas. Además, no hay una salida muy clara”, expresa Shifter.

En definitiva, el especialista califica a la actuación del mandatario como “un fiasco” político y geopolítico que tiene un efecto inflacionario y que, sumado a los aranceles, “ha golpeado mucho a la gente”. La consecuencia de esta dinámica puede alcanzar a los comicios que se avecinan: “A mi juicio, en las elecciones de medio mandato en noviembre va a haber una derrota significativa para el presidente Trump y el Partido Republicano”.

Un “stand-by” donde “ambos pierden”

Sobre las expectativas de las partes, Kopel afirma que a la Casa Blanca “le queda una esperanza de que, mediante la asfixia económica a Irán, puede llegar, a la larga, a doblegarlo. Es decir, él piensa que todavía tiene tiempo para ganarle a Irán”.

En cuanto a Teherán, reflexiona sobre su expectativa: “Piensan que mediante golpes militares con sus misiles, con el ataque al Golfo, sumado al bloqueo económico, todavía pueden lograr que Estados Unidos retroceda”.

En ese marco, concluye que hay un escenario de “stand-by” porque “mientras ambos crean que todavía tienen poder, o que tienen una bala en el barril para convencer al otro, va a continuar este momento”. En su análisis, considera que ambos pierden. Irán “va a estar económicamente más golpeado con el tiempo y Estados Unidos está perdiendo una credibilidad que no va a poder recuperar tan rápido”.

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