Hamás acatará un alto al fuego si la Corte Internacional de Justicia lo ordena

Según los sudafricanos, Israel está cometiendo actualmente actos genocidas contra los palestinos de la Franja de Gaza. Miles de israelíes y palestinos han muerto desde que el grupo militante Hamás lanzó un ataque sin precedentes contra Israel desde la Franja de Gaza el 7 de octubre, y los ataques israelíes contra el enclave palestino que le siguieron. Foto: EFE - REMKO DE WAAL

El grupo islamista Hamás aseguró este jueves que obedecerá un alto el fuego en su guerra contra Israel si así lo dictamina la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que mañana se pronunciará en el marco de una acusación de Sudáfrica contra Israel por genocidio contra los palestinos.

“En caso de que el tribunal de La Haya decida un cese el fuego, el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás se comprometerá... siempre que el enemigo lo respete”, indicó el grupo que gobierna en Gaza en un comunicado, en el que asegura que también “liberará a los prisioneros israelíes” que tiene en su poder “si el Estado ocupante libera a los prisioneros palestinos que tiene detenidos”.

El caso legal de 84 páginas fue presentado por Sudáfrica el pasado 29 de diciembre, que acusa a Israel de violar la Convención sobre el Genocidio de 1984 en su ofensiva en la Franja de Gaza. Israel ha llamado las alegaciones de genocidio “gravemente distorsionadas” y asegura que está actuando bajo su derecho de defenderse. Entre el 11 y el 12 de enero ocurrieron las audiencias, en las que Sudáfrica argumentó su caso e Israel pudo hacer su defensa.

La decisión de este viernes, a la 1 de la tarde (hora local de La Haya), no se tratará de si Israel está cometiendo o no un genocidio, sino que corresponderán a las medidas de emergencia que se deben tomar en Gaza. De acuerdo con expertos entrevistados por Al Jazeera, el dictamen de si Israel es culpable de un genocidio o no podría tomar más de tres años.

¿Cómo está la situación en Gaza?

El Ejército de Israel intensificó este jueves su ofensiva en Jan Yunis, la región más importante del sur de la Franja de Gaza y bastión del grupo islamista Hamás, con potentes ataques incluso en áreas civiles, mientras los combates en todo el enclave palestino dejaron al menos 200 muertos en las últimas 24 horas.

“La ocupación israelí cometió 21 masacres contra familias en la Franja de Gaza, lo que provocó 200 muertos y 370 heridos durante las últimas 24 horas”, informó Ashraf al Qudra, portavoz del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.

Así, el número de víctimas en la Franja ha aumentado a 25.900 muertos y 64.110 heridos desde que estalló la guerra el 7 de octubre, tras un ataque de Hamás contra Israel que dejó unos 1.200 muertos.

Al número de muertos y heridos en Gaza se suman unos 8.000 desaparecidos bajo los escombros o en carreteras, mientras “la ocupación impide que las ambulancias y los equipos de protección civil puedan llegar hasta ellos”, denunció Al Qudra.

Los intensos combates se suceden cerca de los principales hospitales en Jan Yunis, incluidos los de Naser y Al Amal, donde además de enfermos y heridos hay miles de desplazados, además del hospital Al Khair, que según Thomas White, director de UNRWA en Gaza, tuvo que cerrar después de que los pacientes, “incluidas mujeres que acababan de someterse a una cesárea” fueran evacuados en mitad de la noche.

“La ocupación israelí asedia los hospitales de Jan Yunis, paralizándolos completamente mientras comete crímenes de genocidio e impide el movimiento de ambulancias”, dijo Al Qudra, al asegurar que el hospital Naser y de Al Amal se encuentran “sin alimentos y sin seguridad”.

El Ejército israelí confirmó la intensificación de su ofensiva en Jan Yunis, e informó que su equipo de combate de la Brigada de Paracaidistas “está ampliando sus operaciones en el oeste” de esa región, donde las autoridades israelíes creen que se esconden los líderes de Hamás.

Las tropas israelíes se desplegaron “en la zona de Al Amal de la ciudad de Jan Yunis, en áreas urbanas densas, enfrentando y eliminando terroristas en combates cuerpo a cuerpo, realizando incursiones selectivas en infraestructura terrorista y localizando y destruyendo armas, morteros y cohetes”, según un portavoz de las fuerzas de defensa judías.

En esas operaciones, los soldados localizaron decenas de fusiles AK-47, granadas, granadas de mortero y explosivos utilizados para disparar desde drones.

Además, los equipos de francotiradores de la brigada están desplegados en la zona y trabajan en coordinación con las fuerzas aéreas, de ingeniería de combate y de vehículos blindados, explicó el vocero.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que más de cien milicianos de Hamás fueron capturados por tropas israelíes en Gaza en los últimos días, incluidos algunos que se rindieron en Jan Yunis después de esconderse en túneles.

“Hamás se está derrumbando en sus propios túneles que cavó con esmero”, dijo a soldados de la unidad de ingeniería de combate de élite Yahalom.

En el norte del enclave, en la ciudad de Gaza, al menos 20 personas murieron y otras 150 resultaron heridas en un ataque israelí contra civiles que se amontonaban en una fila a la espera de ayuda humanitaria, según el ministerio de Sanidad gazatí.

Y en Rafah, una ciudad del extremo sur de la Franja que colinda con Egipto, cinco palestinos fueron enterrados en una fosa tras haber muerto por un ataque israelí contra la mezquita Abdelaziz ayer.

Además de los muertos y heridos en Gaza, hay casi dos millones de palestinos desplazados en el enclave, que sufren una crisis humanitaria sin precedentes. En pleno invierno, viven en carpas improvisadas a la intemperie, en medio de epidemias y el colapso de los hospitales, además de la escasez de agua potable, alimentos, medicinas y combustible.

“La ayuda médica sigue entrando de forma limitada y no es compatible con nuestras necesidades básicas, y el 70% de la misma no se puede utilizar y está fuera de nuestras prioridades”, dijo Al Qudra, al subrayar que se precisan insumos de salas de emergencia, cuidados intensivos, quirófanos, incubadoras y oncología, así como la evacuación al extranjero de 7.000 heridos y enfermos en estado crítico.

