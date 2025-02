Hamás libera a tres rehenes israelíes a cambio de 183 presos palestinos: ¿quiénes son?

Combatientes palestinos de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam de Hamás escoltan a los rehenes israelíes Ohad Ben-Ami, Or Levi y Eli Sharabi tras entregarlos a un equipo de la Cruz Roja en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, el 8 de febrero de 2025. Foto: EFE - HAITHAM IMAD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hamás liberó este sábado a tres rehenes israelíes cautivos desde hace 16 meses en Gaza a cambio de 183 presos palestinos, en el quinto canje posibilitado por el alto el fuego con Israel en vigor desde el 19 de enero.

Los tres hombres —Or Levy, de 34 años, Eli Sharabi, de 52, y el alemán-israelí Ohad Ben Ami, de 56—, fueron exhibidos en un podio en una ceremonia organizada por milicianos de Hamás en la ciudad gazatí de Deir el Balah, en el centro de la Franja.

Luego fueron confiados a la Cruz Roja, que a continuación los entregó al ejército israelí. Los tres fueron secuestrados en Israel el 7 de octubre de 2023, durante el sorpresivo ataque de Hamás, que se llevó a un total de 251 rehenes aquel día. La esposa de Eli Sharabi y sus dos hijas adolescentes murieron en su casa del kibutz Beeri, en el sur de Israel, durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Yossi Sharabi, hermano mayor de Eli, fue secuestrado por separado y podría haber muerto. La esposa de Or Levy, Einav, murió en el asalto de Hamás al festival de música Nova, celebrado aquel día a pocos kilómetros de la Franja de Gaza. Y la mujer de Ohad Ben Ami, secuestrada con él en Beeri, fue liberada durante la primera tregua, de una semana de duración, en noviembre de 2023.

Decenas de combatientes de Hamás, con las caras tapadas y una cinta verde en la cabeza, formaron un cordón en la zona donde se instaló el podio con fotos de blindados israelíes destruidos, banderas del movimiento islamista e imágenes de comandantes muertos en los bombardeos israelíes.

El Foro de las Familias de rehenes israelíes denunció “imágenes chocantes” durante la liberación de los tres, que pese a su evidente agotamiento, fueron obligados a hablar desde el podio por un miliciano de Hamás encapuchado y pertrechado de un micrófono. El Foro insistió por ello en que “no hay tiempo que perder” para liberarlos a todos, al tiempo que el presidente israelí Isaac Herzog denunciaba “un espectáculo cínico y cruel” que ilustra “un crimen contra la humanidad”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se unió a las críticas y dijo que las imágenes de este sábado “no quedarán sin respuesta”.

A cambio de los tres hombres, Israel liberó a 183 presos palestinos, que fueron recibidos en Jerusalén este, Cisjordania y Gaza, tal como confirmó su servicio penitenciario.

Amani Sarahneh, portavoz del Club de Presos palestinos, había detallado que en el grupo habría 18 condenados a cadena perpetua, 54 condenados a elevadas penas y 111 detenidos en Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

Siete de los presos palestinos liberados este sábado tuvieron que ser ingresados en hospitales, entre ellos Jamal al Tawil, un jefe político de Hamás en Cisjordania, lo que el movimiento islamista palestino criticó duramente, arremetiendo contra la “política de asesinato a fuego lento” aplicada a su juicio en las cárceles israelíes.

Dudas disipadas

El canje de este sábado estuvo en dudas hasta el viernes, tras las sorprendentes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien al recibir a Netanyahu el martes en la Casa Blanca propuso que Estados Unidos tome el control de Franja y que su población sea desplazada a países vecinos. Es una idea rechazada de plano por Hamás y condenada por la comunidad internacional.

La primera fase del acuerdo, de seis semanas de duración, prevé en total la entrega a Israel de 33 rehenes, entre ellos al menos 8 fallecidos, a cambio de 1.900 palestinos. Desde el 19 de enero han sido liberados 21 rehenes y 765 prisioneros palestinos, además de un egipcio. Por el momento, no obstante, no hay información sobre el estado de la familia Bibas, cuyo padre fue liberado la semana pasada. En cautiverio permanecen su esposa de origen argentino, Shiri, y sus dos hijos, Ariel y Kfir, que ahora tendrían cinco y dos años. Hamás había afirmado que murieron en un bombardeo israelí, pero el ejército del Estado hebreo no ha confirmado el fallecimiento de los tres. El viernes, Yarden Bibas exhortó a Netanyahu a hacer todo lo posible por traerlos.

De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre de 2023, 73 siguen cautivas en Gaza, de las cuales al menos 34 han muerto, según el ejército.

La segunda fase del acuerdo, que debe ser objeto de negociaciones, pretende lograr la liberación de todos los rehenes y el final definitivo de la guerra, antes de una etapa final dedicada a la reconstrucción de Gaza.

El ataque de Hamás dejó 1.210 muertos del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

La ofensiva israelí ha matado al menos a 48.181 personas en Gaza, también en su mayoría civiles, según un nuevo balance publicado este sábado por el Ministerio de la Salud de Hamás, considerado fiable por la ONU. Por ellos, países como Sudáfrica acusan a Israel de genocidio.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesa algún tema internacional, quiere enviarnos una opinión sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com