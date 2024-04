La propuesta de Hamás para una tregua en Gaza, ¿qué pide a cambio?

Durante la guerra de los seis días en 1967, Israel se enfrentó en tres frentes a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania. Foto: AFP - SAID KHATIB

Un alto funcionario político de Hamás aseguró en una entrevista a The Associated Press que el grupo palestino está dispuesto a aceptar una tregua de “cinco años o más” con Israel a cambio de la aceptación de dos Estados: uno Palestino y otro israelí. Como referencia, pide que se tomen en consideración las fronteras previas a 1967, antes de la guerra de los seis días.

“Israel ha dado grandes golpes a la resistencia, pero no ha acabado con ella (...) No han destruido más del 20 % de las capacidades de Hamás, ni humanas ni en el terreno. Si no pueden acabar con Hamás, ¿cuál es la solución? La solución es ir al consenso”, afirmó Khalil al-Hayya en la entrevista.

Para el acuerdo, Al Hayya aseguró que Hamás estaría dispuesto a deponer las armas, transformarse en un partido político y aceptar un alto el fuego prolongado, pero solo si Israel acepta “un Estado palestino plenamente soberano en Cisjordania y la Franja de Gaza, y el retorno de los refugiados palestinos de acuerdo con las resoluciones internacionales”.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que está considerando esta propuesta junto con su Gobierno y el gabinete de guerra. No obstante, el ejército israelí está preparando una operación inminente en la zona fronteriza de Rafah.

Cabe recordar que el conflicto conocido como la Guerra de los Seis Días transformó el tablero geopolítico de la región hace medio siglo. Entre el 5 y el 10 de junio de 1967, Israel se enfrentó en tres frentes a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania. El resultado fue que Israel multiplicó el tamaño de su territorio con la península del Sinaí y la franja de Gaza, antes de Egipto; los Altos del Golán a Siria; y Jerusalén Este y Cisjordania a Jordania.

Según Kenneth Stein, profesor de Historia de Medio Oriente y Ciencia Política en la Universidad Emory, en Georgia (EE. UU.), “no fue un evento cualquiera. Esa guerra transformó Medio Oriente porque tuvo un impacto significativo en la política en el mundo árabe, en Israel, en la implicación de Estados Unidos en esta región del mundo”, explicó a BBC Mundo.

Posible cambio en la oficina de Hamás

El 24 de marzo, Hamás anunció que está estudiando una propuesta para trasladar su oficina política de Catar a Irak en medio de los roces entre la agrupación palestina y Doha ante el estancamiento de las negociaciones para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza, informaron este miércoles tres fuentes árabes a EFE.

Una fuente iraquí en El Cairo, que pidió no ser identificada por la sensibilidad del asunto, dijo que Irán está ejerciendo presión a Bagdad para que acoja la oficina política de Hamás, algo que “obtuvo la aprobación inicial” por parte de las autoridades del país árabe.

Asimismo, una fuente de Hamás en la capital egipcia y otra palestina confirmaron las conversaciones para mover la sede del movimiento islamista a la capital iraquí, Bagdad, sin revelar cuándo se realizaría dicha operación.

La medida ha sido bien recibida por las milicias de la agrupación Resistencia Islámica en Irak, que desde el estallido de la guerra en Gaza han perpetrado unos 200 ataques contra posiciones estadounidenses en Oriente Medio y también contra Israel, de acuerdo con los informantes.

Ayer mismo, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, aseguró en rueda de prensa que “no hay justificación” ni ningún tipo de presión por parte de Catar para que los líderes políticos de Hamás abandonen Doha, donde el movimiento palestino tiene una representación desde hace una década.

“La oficina de Hamás en Doha fue establecida en coordinación con Estados Unidos y otros países con el fin de lograr algún tipo de éxito en esta cuestión en su conjunto”, recordó el diplomático.

Asimismo, añadió que “los líderes de Hamás están aquí en Doha, pueden ir donde quieran, pueden volver cuando quieran. No hay restricciones y no hay necesidad de que se les pida que se vayan o que alguien les pida que se vayan”.

El diplomático respondió así a las informaciones difundidas por medios estadounidenses, como The Wall Street Journal, sobre la posibilidad de que los líderes políticos de Hamás trasladen su base fuera de Catar.

