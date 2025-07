Hamás “quiere morir”, sentencia Trump tras fin de nuevas negociaciones con Israel

Los árabes israelíes protestan contra la guerra en Gaza y la hambruna derivada de ella, pidiendo que se permita la entrada de ayuda a la Franja. Foto: EFE - ATEF SAFADI

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el viernes que el movimiento islamista palestino Hamás “quiere morir”, después de acusarlo de rechazar un acuerdo sobre un alto al fuego en la Franja de Gaza arrasada y donde aumenta el hambre tras más de 21 meses de guerra.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció tras el fracaso de las negociaciones que está “estudiando otras opciones para traer de vuelta” a los rehenes y “poner fin al régimen terrorista de Hamás”. Por su parte, el movimiento islamista acusó al enviado estadounidense Steve Witkoff de tergiversar la realidad para apoyar “a la posición israelí”.

En este contexto de acusaciones mutuas, un funcionario israelí anunció la próxima reanudación de los lanzamientos de ayuda a Gaza, sumida en una catástrofe humanitaria y donde las organizaciones internacionales alertaron sobre un aumento de la desnutrición infantil.

Mientras tanto, los bombardeos israelíes sobre Gaza continuaron y la Defensa Civil local informó de 89 muertos en las últimas 24 horas en el territorio palestino, asolado por la guerra desencadenada tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

“Hamás realmente no quería alcanzar un acuerdo. Creo que quieren morir. Y es muy, muy grave”, declaró Trump.

Su enviado, Witkoff, confirmó el jueves el fracaso de las negociaciones celebradas durante más de dos semanas en Doha entre Israel y Hamás, con la mediación de Catar, Estados Unidos y Egipto. Al igual que Netanyahu, retiró a sus negociadores y puso en duda la buena fe de Hamás.

“Witkoff acertó. Hamás es el obstáculo para un acuerdo de liberación de los rehenes”, declaró el dirigente israelí en un comunicado.

Lanzamiento de ayuda

“Las declaraciones negativas del enviado estadounidense Witkoff contradicen por completo el contexto en el que se desarrolló el último ciclo de negociaciones, y él lo sabe perfectamente”, afirmó a AFP Basem Naim, un alto cargo político de Hamás.

Hamas indicó el jueves que había respondido a una oferta de tregua de 60 días acompañada de un intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, proponiendo enmiendas a las cláusulas sobre la entrada de ayuda humanitaria, mapas de las zonas de Gaza de las que debería retirarse el ejército israelí y garantías sobre el fin de la guerra.

Israel, que se niega a dar tales garantías, quiere desmantelar el movimiento, expulsarlo de Gaza y tomar el control del territorio, gobernado por Hamás desde 2007 pero sobre el cual el ejército israelí mantiene un asedio desde octubre de 2023.

A principios de marzo, Israel prohibió la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, antes de autorizar a finales de mayo el envío de cantidades muy limitadas, lo que provocó una grave escasez de alimentos, medicamentos y combustible, y suscitó críticas cada vez mayores.

Un funcionario israelí afirmó que “las entregas aéreas de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza se reanudarán en los próximos días”.

Algunos países ya lanzaron ayuda sobre Gaza a principios de 2024, pero la ONU indicó entonces que la vía aérea no puede sustituir a las rutas terrestres.

“Falta de humanidad”

La oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció este viernes que un cuarto de los niños de seis meses a cinco años y de las mujeres embarazadas y lactantes atendidos la semana pasada en sus instalaciones en Gaza padecen desnutrición.

“El uso deliberado del hambre como arma de guerra por parte de las autoridades israelíes en Gaza ha alcanzado niveles sin precedentes”, alertó la organización en un comunicado.

“Casi una de cada tres personas no come en varios días”, afirmó el Programa Mundial de Alimentos.

Reino Unido, Alemania y Francia condenaron en un comunicado conjunto “la catástrofe humanitaria” en Gaza y pidieron a Israel que levante “las restricciones a la distribución de ayuda”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también condenó la crisis alimentaria.

“Ya no podemos aceptar las masacres y la hambruna”, declaró el canciller italiano, Antonio Tajani.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó “la falta de compasión, la falta de verdad, la falta de humanidad” de la comunidad internacional.

“Los niños dicen que quieren ir al paraíso, porque al menos, dicen, hay comida allí”, aseguró en la asamblea de Amnistía Internacional. “Esto no es solo una crisis humanitaria. Es una crisis moral que desafía la conciencia mundial”.

Philippe Lazzarini, director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) afirmó que “la hambruna comienza a instalarse silenciosamente en Gaza”, donde “más de 100 personas, en su mayoría niños, ya habrían muerto de hambre”.

La guerra en Gaza estalló cuando combatientes islamistas atacaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y mataron a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

También secuestraron a 251 personas, de las cuales 49 siguen cautivas en Gaza. De estas, 27 habrían fallecido, según el ejército israelí.

En respuesta, Israel inició una campaña militar que ha matado a 59.676 palestinos, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, considerados fiables por la ONU.

