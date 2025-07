Han muerto más palestinos por hambre en 2025 que en casi dos años de guerra

Hidaya, una madre palestina de 31 años, se sienta con su hijo enfermo de 18 meses, Mohammed al-Mutawaq. Foto: AFP - OMAR AL-QATTAA

El hambre se ha cobrado la vida de 59 palestinos en Gaza solo en lo que va de 2025, afirmó este jueves el Ministerio de Sanidad del enclave tras registrar dos nuevos fallecimientos, un número que supera la cifra conjunta de los dos años anteriores.

“Los hospitales de la Franja de Gaza registraron dos nuevas muertes por hambruna y desnutrición en las últimas 24 horas”, anunció Sanidad, que elevó a 113 el cómputo total desde que Israel iniciara su ofensiva bélica contra Gaza en octubre de 2023.

El año pasado, la desnutrición se cobró la vida de 50 palestinos, mientras que cuatro más fallecieron por esta causa en 2023.

De los 113 muertos, 81 eran menores y 32 adultos. “Hemos comido pan. Cada uno hemos comido un trozo pequeño de pan”, explicaba en un intercambio de mensajes con EFE un gazatí en la tarde del miércoles.

“Es muy difícil encontrar comida en el mercado y si la encontramos, no tenemos dinero para comprarla. Es muy cara”, añadió.

Nacimientos prematuros y abortos

Sanidad denuncia además que la falta de alimentos y de una dieta nutritiva entre las madres gazatíes ha disparado los nacimientos prematuros, que eleva a 1.556 en 2025; o los abortos y las muertes fetales, con un total de 3.120.

“En el Hospital Nasser, en el centro de Gaza, 168 pacientes ingresados en las salas de pediatría y maternidad no pudieron recibir alimentos los días 20 y 21 de julio”, denunció este jueves en un comunicado Caroline Wellman, coordinadora de proyectos de MSF en Ciudad de Gaza.

“La mayoría de los niños que atienden nuestros equipos están demacrados, débiles y corren un alto riesgo de morir si no reciben el tratamiento que necesitan urgentemente”, aseguró por su parte en X el director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini.

Los estragos de la desnutrición en Gaza fueron a más este verano, que sigue a once semanas, del 2 de marzo al 18 de mayo, de bloqueo total por parte de Israel al acceso de bienes básicos a Gaza, entre ellos comida, medicinas y combustible.

Aunque Israel permitió que camiones con ayuda volvieran a entrar a Gaza el 19 de mayo, el número ha sido muy limitado y su distribución arriesgada, con más de 1.000 muertos por disparos del Ejército israelí cerca de puntos de reparto o las rutas de los camiones según Sanidad.

Ayuda que no puede ser distribuida

El Ejército israelí culpa a las agencias de la ONU de no recoger y distribuir unos 950 camiones con ayuda que se encuentran ya dentro de Gaza, pero en la frontera. Estos organismos, por su parte, denuncian las trabas que impone Israel para recogerla.

“El cruce fronterizo de Kerem Shalom no es un autoservicio de McDonald’s donde paramos y recogemos lo que hemos pedido”, denunció el portavoz de la ONU Stephane Dujarric el miércoles.

Para recoger la ayuda, los camiones de la ONU necesitan numerosos permisos del Ejército hasta llegar a Kerem Shalom, que pueden alargar el proceso horas.

Asimismo, tienen que esperar a que los bombardeos y combates por las carreteras por las que circulan se detengan y, una vez allí, pasar el contenido del camión que espera en el cruce a aquel que distribuirá la ayuda, recordó Dujarric.

“Nosotros, en UNRWA, tenemos el equivalente a 6.000 camiones cargados de comida y recursos médicos en Jordania y Egipto”, escribió en X Lazzarini.

En este contexto, la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) acusó a la ONU de “apilar” ayuda en Kerem Shalom y se ofreció a repartirla “gratis”.

Precios disparados

A todo ello se suma que la ayuda que termina en los mercados lo hace a precios desorbitados.

“Hay gente que compra una lata de leche a 320 shéquel (unos 95 dólares)”, dijo a EFE el miembro de la asociación de hospitales Al Awda, Mohammed Salha.

“Necesitamos que abran las fronteras y entre la ayuda”, añadió.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) aseguró el martes que un saco de harina cuesta en Gaza unos 100 dólares.

El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por cometer crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

Uno de ellos es la privación “intencionada y deliberada a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, incluidos los alimentos”.

