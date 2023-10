Herat, en Afganistán, conmocionada tras el terremoto que mató a 2.500 personas

Maquinaria retira escombros de casas demolidas después de un terremoto en el distrito Zinda Jan de Herat, Afganistán, 9 de octubre de 2023. Foto: EFE - SAMIULLAH POPAL

Los temblores fueron muy violentos. Los habitantes de Herat siguen conmocionados. Una joven, que desea permanecer en el anonimato, dice que nunca había experimentado un terremoto tan violento.

“Le grité a mi marido que cogiera a nuestro hijo en brazos y bajamos rápidamente las escaleras. Cuando llegamos al patio, todos nuestros vecinos estaban allí, y las mujeres y los niños lloraban. Pronto la tierra empezó a temblar de nuevo y era muy fuerte. Entonces salimos todos a la calle. Fue aterrador”, explica a RFI.

Varios residentes han pasando la noche en tiendas de campaña que ellos mismos montaron fuera de sus casas. Fariba Sediqi vive en Herat. No ha visto a ninguna ONG ni departamento gubernamental acudir en ayuda de la población aterrorizada. Las autoridades talibanes parecen superadas.

“La situación aún no ha vuelto a la normalidad. Mucha gente no se atreve a volver a sus casas porque temen que haya otras réplicas aún más fuertes que destruyan sus hogares. No he visto que ninguna organización haya venido a verles a sus tiendas. La gente está conmocionada y aterrorizada”, asegura Fariba Sediqi que está a la cabeza de Nawa-e Banovan Gozara, una ONG local.

Varias viviendas resultaron dañadas en Herat, pero la situación es aún más dramática en los pueblos de los alrededores, donde pocas casas de adobe resistieron a los violentos temblores.

“Lo que vi fue terrible. Todas las familias con las que hablé lloraban. Todas me dijeron que habían perdido al menos 13 o 14 parientes. Las operaciones de rescate continúan. La gente no tiene tiendas, ni agua, ni comida, incluso los niños no tienen zapatos. Caminan descalzos. Tampoco tienen ropa. Están expuestos al sol durante el día y al frío por la noche. Necesitan mantas y médicos que los atiendan”, explica Sediqi.

Tolonews, el principal medio de comunicación privado del país, informa de que sus equipos pudieron visitar el pueblo de Naib Rafi, en el distrito de Zendeh Jan, uno de los más afectados por el seísmo.

Según los medios afganos, el pueblo ha quedado completamente destruido. Sus habitantes afirman que el 80% de la población ha perdido la vida. Más de una docena de aldeas se encontraría en una situación similar.

