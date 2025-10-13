Horas clave: si los rehenes vuelven a casa en Israel, ¿qué viene para Gaza?

Retratos de rehenes israelíes retenidos por militantes palestinos en la Franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023 se ven en una instalación fuera del Museo de Arte de Tel Aviv, conocido como la "Plaza de los Rehenes" en Tel Aviv. Foto: AFP - JACK GUEZ

En más de dos años, Oriente Medio ha esperado que llegue este día en el que, si todo sale de acuerdo con lo esperado, se dará un paso sin precedentes hacia la posibilidad de desescalar la guerra en la Franja de Gaza y avanzar, al menos de momento, hacia un respiro en la barbarie que ha cobrado la vida de más de 67.000 palestinos. Al amanecer (hora de Colombia), Hamás debe haber entregado —con la coordinación de la Cruz Roja Internacional-Media Luna Roja— a Israel a las 20 personas que han sobrevivido en cautiverio desde el 7 de octubre de...