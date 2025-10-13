Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Horas clave: si los rehenes vuelven a casa en Israel, ¿qué viene para Gaza?

Donald Trump viaja a Oriente Medio para participar en una cumbre en Egipto que podría sellar el fin de la guerra en Gaza. La liberación de los últimos rehenes y la creación de una fuerza internacional marcan el inicio de una etapa decisiva.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
13 de octubre de 2025 - 12:00 a. m.
Retratos de rehenes israelíes retenidos por militantes palestinos en la Franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023 se ven en una instalación fuera del Museo de Arte de Tel Aviv, conocido como la "Plaza de los Rehenes" en Tel Aviv.
Retratos de rehenes israelíes retenidos por militantes palestinos en la Franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023 se ven en una instalación fuera del Museo de Arte de Tel Aviv, conocido como la "Plaza de los Rehenes" en Tel Aviv.
Foto: AFP - JACK GUEZ

En más de dos años, Oriente Medio ha esperado que llegue este día en el que, si todo sale de acuerdo con lo esperado, se dará un paso sin precedentes hacia la posibilidad de desescalar la guerra en la Franja de Gaza y avanzar, al menos de momento, hacia un respiro en la barbarie que ha cobrado la vida de más de 67.000 palestinos. Al amanecer (hora de Colombia), Hamás debe haber entregado —con la coordinación de la Cruz Roja Internacional-Media Luna Roja— a Israel a las 20 personas que han sobrevivido en cautiverio desde el 7 de octubre de...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Israel

Gaza

Guerra en Gaza

Palestina

Genocidio en Palestina

Donald Trump

Rehenes de Israel

 

Edgard Lopez(56726)Hace 16 minutos
y el HH PP es tan cinico que acusa a Trump de vetarlo a asistir a la firma de paz y que Trump no entiende el mundo. Este HH PP es verdaderamente algo d otro mundo, el tipo no entiende ni siquiera a su propio pais que lo odia el 80% de la población y dice que el otro no sabe..... y alguien que le explique que el que manda es el que invita, Trump manda y ve al HH PP como el estorbo, el incompetente, el mas feo, el mas bruto y sigue jodiendo para que le den mas duro, que wevon de la cabeza!!!!
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.