Podría entrar cargamento humanitario en Gaza por primera vez desde marzo

Heridos en el hospital Al Awda tras la distribución de comida en el centro SDS4. Foto: EFE - STR

Varios camiones con medicinas y material sanitario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) entrarán este martes en la Franja de Gaza, dijo en un mensaje el Ministerio de Sanidad del enclave, que pidió a la población proteger los cargamentos para asegurar que lleguen a los hospitales.

Según fuentes de Sanidad gazatíes, la de hoy será la segunda vez que entren suministros sanitarios y bolsas con sangre para transfusiones desde marzo, cuando Israel impuso un bloqueo humanitario total en Gaza antes de romper el alto el fuego en vigor desde enero.

“Los artículos que se espera que lleguen son de gran importancia (...) para continuar brindando atención médica a los heridos y enfermos y salvar vidas”, aseguró el Ministerio en su mensaje.

La falta de recursos médicos y de combustible está llevando al límite al sistema de salud gazatí, según han denunciado diversos organismos internacionales y las propias autoridades sanitarias en la Franja, a pesar de que Israel suavizó algo las restricciones a la entrada de suministros en mayo.

De hecho, en la región norte de la Franja no queda ningún hospital operativo desde el pasado mes de junio por culpa de los constantes bombardeos israelíes y las órdenes de evacuación del Ejército.

Mientras, la Media Luna Roja Palestina informó este martes de que una de sus clínicas en Ciudad de Gaza, la del barrio de Zeitún, ha cesado sus operaciones por los bombardeos en la zona, “que suponen una grave amenaza para la seguridad de los equipos médicos y los pacientes”.

“La clínica había estado atendiendo a miles de pacientes, especialmente a medida que la zona se saturaba cada vez más con residentes desplazados del este de Gaza tras las órdenes de evacuación emitidas por la ocupación israelí”, denunció el grupo en un comunicado.

La organización advirtió además de que “con el cierre de la clínica, miles de civiles se verán obligados a caminar largas distancias para acceder a atención médica o vacunar a sus hijos”.

