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19 de junio de 2026 - 11:54 a. m.
Incendio en escuela de Tokio deja una decena de heridos
Un incendio que se declaró este viernes 19 de junio, en una escuela primaria de Tokio dejó alrededor de una decena de heridos, entre ellos niños, según informaron los medios de comunicación locales.
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