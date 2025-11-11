India investiga el atentado en Nueva Delhi como un posible ataque terrorista

Agentes de la policía india inspeccionan el lugar de una explosión cerca del Fuerte Rojo en Nueva Delhi. Foto: EFE - RAJAT GUPTA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro indio de Defensa prometió el martes que los responsables de una explosión que mató a ocho personas en el centro de la capital enfrentarán a la justicia.

“Las principales agencias del país realizan una rápida y exhaustiva investigación sobre el incidente. Los hallazgos se harán públicos pronto”, declaró el ministro Rajnath Singh en una conferencia de prensa.

“Quiero asegurarle firmemente al país que los responsables de esta tragedia serán llevados a la justicia y no serán perdonados bajo ninguna circunstancia”, agregó el funcionario.

La explosión del lunes, de ser confirmada como un ataque, será el primer incidente de seguridad importante en el país desde el 22 de abril, cuando 26 civiles, en su mayoría hindúes, murieron en un sitio turístico de la Cachemira india, lo que desató enfrentamientos con Pakistán.

Investigadores analizaron el martes los restos del vehículo, horas después de la potente explosión. Sin embargo, las autoridades no han dado detalles sobre las causas de la detonación, que también hirió al menos a 19 personas y que ocurrió cerca del Fuerte Rojo, una estructura histórica del siglo XVII.

El subjefe de los bomberos de Nueva Delhi, AK Malik, dijo que lo sucedido mató a ocho personas. La agencia noticiosa Press Trust of India reportó el martes que el saldo de muertos subió a 12, pero la cifra no ha sido confirmada. La seguridad se aumentó a lo largo de Nueva Delhi, mientras agencias forenses y antiterrorismo buscan evidencia.

El primer ministro, Narendra Modi, ofreció sus “condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos en la explosión de Delhi”, antes de partir a una visita de estado a la vecina Bután: “Entiendo el dolor de las familias. Toda la nación está con ellos”.

De confirmarse que se trató de un ataque deliberado, la explosión ocurrida cerca de una estación de metro en el casco antiguo sería la más mortífera en la capital de la India desde el atentado con una bomba en un maletín frente a un juzgado local en 2011, que dejó más de una docena de muertos.

Raja Banthia, un alto funcionario policial de Nueva Delhi, declaró a los periodistas en el lugar de la explosión la madrugada del martes que la policía había presentado una denuncia que incluía secciones de la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas, una ley que se suele utilizar para investigar casos de terrorismo. Sin embargo, enfatizó en que las indagaciones están en una etapa muy preliminar.

La explosión del lunes se produjo al final de una jornada en la que la policía india anunció el desmantelamiento de un “módulo terrorista interestatal y transnacional”. Según informaron, se confiscaron varias armas y una gran cantidad de material para la fabricación de bombas, vinculado a Jaish-e-Mohammed, un grupo con base en Pakistán acusado desde hace tiempo de perpetrar atentados en la India. Los medios locales han dicho que lo sucedido podría estar vinculado con esa célula terrorista, pero las autoridades no se han pronunciado al respecto.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com