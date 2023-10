India le habría ordenado a Canadá retirar a 41 diplomáticos de su embajada

“Nos estamos tomando esto muy en serio, pero vamos a seguir colaborando de manera responsable y constructiva con el Gobierno de la India“, aseguró el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Foto: EFE - VALDA KALNINA

Las tensiones diplomáticas entre la India y Canadá, luego de las acusaciones que hizo el primer ministro Justin Trudeau sobre la presunta responsabilidad del Gobierno indio en el asesinato del separatista sij Hardeep Singh Nijjar, han ido en aumento. Recientemente, el país asiático le pidió al norteamericano sacar a 41 diplomáticos de su embajada en Delhi. Según funcionarios que hablaron con el Financial Times, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India le dio a Canadá una semana para repatriar a dos tercios de sus diplomáticos, reduciendo el número de funcionarios a 21.

El martes, Trudeau se negó a comentar sobre los informes de las expulsiones diplomáticas, pero dijo que su gobierno no buscaba intensificar la disputa, se lee en The Guardian: “Nos estamos tomando esto muy en serio, pero vamos a seguir colaborando de manera responsable y constructiva con el Gobierno de la India“, que, por ahora, no ha dado comentarios. Ahora bien, un funcionario familiarizado con el asunto le confirmó a The Associated Press la petición.

El origen de las recientes tensiones entre Delhi y Ottawa

Hace unas semanas, el primer ministro aseguró que “las agencias de seguridad canadienses han estado persiguiendo activamente acusaciones creíbles sobre un posible vínculo entre agentes del Gobierno de la India y el asesinato del ciudadano canadiense Hardeep Singh Nijjar”. El país asiático, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo que las acusaciones en su contra son “absurdas” y que están políticamente motivadas.

El pasado 18 de junio, en Columbia Británica, el hombre de 45 años fue atacado frente a un templo sij. Él era defensor de un Estado kalistaní independiente. Sin embargo, India se ha opuesto rotundamente al ánimo separatista y catalogó a Nijjar como un terrorista, además de que lo acusó de liderar un grupo separatista.

Desde hace décadas, algunas voces han pedido una nación para los sijes. Eso, por ejemplo, se vio con fuerza en los años 80 en el estado de Punjab, en India. Tras los operativos de las Fuerzas Armadas, esos intentos perdieron fuerza y los reclamos de formar un estado sij se concentraron en las comunidades expatriadas de Canadá y del Reino Unido. De hecho, el país norteamericano alberga la mayoría de las personas de la comunidad sij que se encuentran fuera de su territorio de origen. En 2021, según el censo, Canadá tenía 1,4 millones de habitantes de origen indio, más de la mitad de ellos sijs, lo que representaba el 3,7 % de la población.

Mientras los reclamos y las tensiones aumentan, las pruebas de las afirmaciones de Trudeau aún no se han hecho públicas, aparentemente por temor a que puedan comprometer la investigación. En respuesta, la India acusó a Canadá de ser un “refugio seguro para los terroristas”. De hecho, la semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, afirmó que Canadá permite un “clima de violencia” contra los diplomáticos indios en Ottawa, alegando que “nuestros diplomáticos están amenazados y nuestros consulados han sido atacados”. Al hablar sobre la situación diplomática entre ambos países, agregó: es como “un punto muerto”.

