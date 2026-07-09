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09 de julio de 2026 - 05:57 p. m.

Inundaciones en China: 39 personas fallecidas hasta el momento

El balance de las lluvias torrenciales y las inundaciones en la región de Guangxi, en el sur de China, aumentó a 39 muertos y nueve desaparecidos, informó un medio estatal citando a las autoridades.

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