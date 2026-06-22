Irán aceptó que inspectores de la OIEA entren en el país, según vicepresidente de EE. UU.

magen de archivo de la central nuclear de Bushehr en Irán. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este lunes que Irán ha aceptado que inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) entren en el país, como parte de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

“Los iraníes han accedido a invitar de nuevo a los inspectores del OIEA a su país. Este es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente, es decir, el fin definitivo del programa de armas nucleares en Irán”, dijo Vance desde Bürgenstock (Suiza).

El vicepresidente estadounidense lideró las conversaciones del domingo con la parte iraní, que abandonó este lunes Suiza de vuelta a Teherán, mientras equipos técnicos de ambos países continuarán durante la semana las conversaciones sobre los mecanismos de aplicación del memorando de entendimiento.

Vance también aseguró que “el estrecho de Ormuz está abierto” y que ha visto “los precios del petróleo y el gas bajar, millones y millones de barriles de crudo y gas natural circulando por el estrecho de Ormuz que no lo hacían antes”.

El vicepresidente añadió que en las negociaciones celebradas en este complejo hotelero suizo se ha garantizado que “si alguna vez se descongelan los activos iraníes, se usarán para enriquecer a los agricultores estadounidenses y para alimentar al pueblo iraní”.

Líbano, en el centro del acuerdo

En paralelo a las conversaciones en Suiza, el presidente libanés, Joseph Aoun, recibió una llamada telefónica conjunta en la que estaban Vance, el asesor presidencial estadounidense, Jared Kushner, y eel primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, en la que abordaron los esfuerzos para consolidar el alto el fuego en el Líbano y frenar el avance israelí.

Según informó la Presidencia libanesa en un comunicado reproducido por la Agencia Nacional de Noticias (ANN), en la llamada se analizaron las medidas necesarias para afianzar la tregua, incluida la posibilidad de crear una célula de coordinación destinada a supervisar la aplicación de los acuerdos y evitar una nueva escalada en el país mediterráneo.

La situación en el Líbano figura entre los principales asuntos de esta ronda de negociaciones, junto con los mecanismos de supervisión del alto el fuego y las garantías de cumplimiento de los compromisos alcanzados por las partes.

Las negociaciones bilaterales entre el Líbano e Israel se desarrollarán en Washington durante tres días, del 23 al 25 de junio, según anunció el pasado viernes el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, tras las coordinaciones mantenidas entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente libanés.

La nueva ronda de contactos llega en medio de una tregua vigente entre Israel y Hezbolá, alcanzada después de un fin de semana especialmente violento en el que más de un centenar de personas murieron por ataques israelíes, pese a que el memorando de entendimiento firmado el pasado miércoles entre Washington y Teherán contemplaba el cese inmediato de hostilidades en el frente libanés.

Entretanto, la Defensa Civil del país de los cedros informó este lunes de la recuperación de los cuerpos de 13 personas fallecidas en las regiones meridionales de Nabatieh y Marjayún, donde también prosiguieron las labores de reapertura de carreteras afectadas por los bombardeos y los combates recientes.

El balance de muertos por la ofensiva israelí en el Líbano asciende a 4.106, mientras que el número de heridos alcanza los 12.153, según los últimos datos difundidos por las autoridades libanesas ayer, domingo.

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