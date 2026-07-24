Irán ataca las bases de Estados Unidos en Baréin y Jordania

Una persona con un instrumento musical camina junto a los misiles iraníes Zolfaghar, expuestos en la plaza Azadi de Teherán, Irán. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

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Irán lanzó este viernes ataques con drones contra posiciones militares de Estados Unidos en Baréin y Jordania, países aliados de Washington en Oriente Medio, en respuesta a la ofensiva del país norteamericano, según el Ejército de la República Islámica.

Las fuerzas armadas iraníes anunciaron, en un comunicado recogido por la agencia IRNA, que utilizaron drones para destruir depósitos de combustible, almacenes y grandes hangares de equipamiento, así como alojamientos de las fuerzas estadounidense en la base de Sheikh Issa, situada en Baréin.

El texto indica además que los drones también atacaron hangares de aeronaves y de mantenimiento de aviones, y barracones de las fuerzas de EE.UU. en la base de Al Azraq, en Jordania.

El Ejército iraní subrayó en su comunicado que cualquier acción contra los intereses “legítimos y legales” del país conducirá a la privación de los intereses económicos y de seguridad de otras naciones de la región.

Estados Unidos recrudeció su ofensiva contra Irán a principios de este mes, después de dar por rota la tregua pactada en junio, en respuesta -aseguró- a ataques de Teherán contra buques comerciales en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía.

La campaña estadounidense busca, según la Administración del presidente Donald Trump, debilitar las capacidades de la Guardia Revolucionaria iraní y proteger el tránsito de buques comerciales, en un contexto de creciente tensión en torno a Ormuz, uno de los principales puntos calientes del conflicto.

Irán, que ha respondido con bombardeos sobre naciones de Oriente Medio aliadas de Washington, entre ellas Kuwait, Baréin, Jordania y Catar, elevó a 55 el número de fallecidos desde que se iniciaran los renovados ataques contra su territorio.

La ofensiva iraní contra países de la región ha llevado a la aerolínea catarí Qatar Airways a anunciar que mantendrá suspendidos hasta el próximo 31 de julio, inclusive, sus vuelos con destino a Baréin, Kuwait y la ciudad de Erbil (Irak).

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