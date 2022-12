¿Llegó el fin de la “Policía de la moral” de Irán? Su futuro aún está lleno de dudas

Un policía iraní habla con una mujer sentada en un coche de policía después de que fue arrestada por su ropa "inapropiada". Foto: AFP - Agencia AFP

El domingo, varios medios internacionales reportaron que Irán había anunciado la disolución de la Policía de la Moral, luego de casi tres meses de protestas desencadenadas por la muerte de la iraní Mahsa Amini, detenida por esta unidad policial por supuestamente violar el estricto código de vestimenta de este país. Las autoridades afirman que la muerte de Amini se debió a problemas de salud, pero según su familia, falleció tras haber sido golpeada.

“La policía de la moral no tiene nada que ver con el poder judicial” y fue suprimida por los que la crearon, afirmó el sábado por la noche el fiscal general de Irán, Mohammad Jafar Montazeri, según informó el domingo la agencia de noticias Isna.

“La mejor manera de hacer frente a los disturbios es prestar atención a las verdaderas demandas del pueblo”, en su mayoría relacionadas con “cuestiones de subsistencia y económicas”, agregó el portavoz de la presidencia del Parlamento, Seyyed Nezamoldin Moussavi, citado por Isna.

Sin embargo, el estado de esta unidad policial sigue sin estar claro. The Associated Press y otras agencias no han podido confirmar si este grupo, establecido en 2005 para arrestar a las personas que violara el código de vestimenta, continuaría operando y si el cierre sería a nivel nacional y permanente.

La supuesta disolución de la unidad policial, considerado como un gesto hacia los manifestantes, se produce un día después de que las autoridades anunciaran que estaban revisando la ley de 1983 sobre el velo obligatorio.

La norma del velo obligatorio fue adoptada cuatro años después de la Revolución Islámica de 1979, que derrocó a la monarquía del sah, y establece que tanto las mujeres iraníes como las extranjeras, independientemente de su religión, tienen que cubrirse el pelo con un velo y llevar ropa holgada en público.

El tema del velo sigue siendo muy delicado en la República Islámica. Por un lado están los conservadores, que defienden la ley de 1983. Por el otro, los progresistas, que desean que las mujeres puedan decidir libremente si llevarlo o no. El principal partido reformador de Irán instó el 24 de septiembre a anular la obligatoriedad del uso del velo.

Le puede interesar: ¿Qué preguntan en la entrevista de la visa a Estados Unidos?

Para los mismos iraníes, la supuesta disolución de la Policía de la Moral es recibida con escepticismo, y recuerdan que este no es el fin que persiguen las manifestaciones.

“El eslogan de los manifestantes no es la disolución de la policía de la moral”, recuerda Nachmil Abdi, que trabaja como vendedora en una tienda de zapatos para mujeres. “Es cierto que una de las reivindicaciones es el final del velo obligatorio. Pero la principal demanda es la abolición del régimen”, añade esta mujer, de unos 30 años y que lleva el pelo recogido en un moño.

La periodista Soma Hakimzada, de 32 años, se muestra igual de poco entusiasmada con el anuncio de las autoridades iraníes, “que suelen recurrir al engaño”.

“No creo que a las mujeres les guste mucho este anuncio”, afirma esta militante de un partido de oposición kurdo iraní, que nació en el Kurdistán iraquí después de que sus padres se refugiaran allí. Hakimzada confía en que esta medida no supondrá “un freno para las protestas”.

Un internauta expresó su temor de que las funciones de esta estructura sean realizadas por otro organismo parecido, mientras que otro recordó la fuerte presión que ejercen las familias sobre las mujeres iraníes.

Le recomendamos: Operación Soyapango: Bukele cerca todo un municipio para capturar pandilleros

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.