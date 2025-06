Irán e Israel: Trump insiste en que el programa nuclear iraní retrocedió “décadas”

El presidente estadounidense, Donald Trump, parte hacia la cumbre de la OTAN en La Haya. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

La tregua entre Irán e Israel sigue vigente este miércoles, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que los ataques de Washington contra instalaciones nucleares iraníes fueron un “éxito total”. Según dijo desde La Haya, donde participa en la cumbre de la OTAN, el programa nuclear iraní fue “devuelto décadas atrás” tras los bombardeos a Natanz, Fordo e Isfahán.

Israel, sin embargo, pide cautela y asegura que aún es pronto para evaluar los resultados de los ataques. Un informe preliminar de inteligencia estadounidense sugiere que las instalaciones subterráneas no fueron destruidas y que el retraso al programa iraní sería de meses, no años. Teherán, por su parte, calificó los ataques como “graves” y anunció que suspenderá su cooperación con la agencia nuclear de la ONU.

Trump declara “misión cumplida”: Desde La Haya, el mandatario afirmó que las instalaciones nucleares iraníes quedaron totalmente destruidas y que Irán “no construirá bombas en mucho tiempo”.

Evaluación de daños dividida: Mientras Trump habla de décadas de retroceso, inteligencia estadounidense y fuentes israelíes creen que los ataques solo retrasaron el programa unos meses.

Irán suspende cooperación con OIEA: El Parlamento iraní aprobó cortar la colaboración con el organismo nuclear de la ONU tras no recibir una condena por los bombardeos a sus instalaciones.

Tregua frágil, pero activa: La tregua entre Israel e Irán continúa, con señales de alivio en ciudades como Tel Aviv, pero con recelo en la población iraní y advertencias de nuevas “repercusiones”.

Teherán dispuesto a negociar: El presidente iraní aseguró que Irán sigue dispuesto a reanudar las conversaciones nucleares, pero insistiendo en su derecho al uso pacífico de la energía atómica.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que las instalaciones nucleares iraníes quedaron “totalmente destruidas” por los bombardeos de Washington y que el programa nuclear de Teherán retrocedió “décadas”, aunque Israel afirmó que aún es pronto para examinar los daños.

Sumándose a la campaña militar israelí iniciada el 13 de junio, Trump decidió el domingo atacar tres instalaciones nucleares clave de Irán: Natanz, Fordo -situada a gran profundidad, bajo una montaña- e Isfahán.

Su objetivo, como el de Israel, era desbaratar el programa nuclear iraní, que según sospechan las potencias occidentales, pese al desmentido de Teherán, busca alcanzar la bomba atómica.

“Creo que [las instalaciones nucleares de Irán] fueron totalmente destruidas”, declaró el magnate republicano desde La Haya, donde participa en una cumbre de la OTAN.

“No van a construir bombas en mucho tiempo”, subrayó, añadiendo que el programa nuclear iraní retrocedió “décadas”.

El Parlamento de Irán votó este miércoles a favor de suspender la cooperación con el organismo de supervisión nuclear de Naciones Unidas (OIEA), informó la televisión estatal, tras una guerra de 12 días en que Israel y Estados Unidos bombardearon las instalaciones nucleares del país.

“El Organismo Internacional de Energía Atómica, que se negó incluso a condenar mínimamente el ataque a las instalaciones nucleares de Irán, puso en juego su credibilidad internacional”, dijo el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, según la televisión estatal.

