Irán-Israel: ataques iraníes alcanzan hospital en Israel y dejan 47 heridos

En el séptimo día de un conflicto sin precedentes, la tensión entre Irán e Israel ha alcanzado un punto crítico. Israel bombardeó instalaciones nucleares en Arak y Natanz, mientras Irán respondió lanzando cientos de misiles, uno de los cuales impactó el hospital Soroka en Beerseba, causando graves daños y al menos 47 heridos.

El primer ministro Netanyahu y su ministro de Defensa advirtieron que el líder supremo iraní, Ali Jamenei, “pagará por sus crímenes”.

A esto se suma la creciente presión internacional: Estados Unidos ha desplazado más portaaviones a la región, y Donald Trump no descarta una intervención militar. Con decenas de muertos en ambos países y acusaciones cruzadas de crímenes de guerra, la amenaza de una guerra regional abierta es más real que nunca.

🔑 Irán contra Israel: 5 puntos clave para entender la situación

Hospital atacado: Un misil iraní impactó el hospital Soroka, al sur de Israel, hiriendo a 47 personas. El centro atendía principalmente a soldados heridos en Gaza.

Bombardeo israelí: Israel atacó un reactor inactivo en Arak y una instalación de armas nucleares en Natanz. Según el OIEA, hubo impactos en salas subterráneas clave.

Cruce de amenazas: Israel dijo que Jamenei “no puede seguir existiendo”, mientras Irán prometió “hacer pagar al agresor” y advirtió a EE. UU. contra intervenir.

EE. UU. en el tablero: Trump dijo que aún no decide si intervendrá, pero ya movió un tercer portaaviones a la región. EE. UU. es el único país con capacidad para destruir Fordo, el núcleo del programa nuclear iraní.

Diplomacia bajo fuego: Europa intenta mantener un canal diplomático abierto. Este viernes habrá reunión en Ginebra entre ministros de Exteriores europeos e Irán para hablar del programa nuclear.

Los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido y la jefa de la diplomacia de la UE deben mantener el viernes en Ginebra un encuentro con su homólogo de Irán para hablar del programa nuclear de Teherán, dijeron este jueves fuentes diplomáticas.

En Teherán, el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araghchi, confirmó en un comunicado que irá a Ginebra para esa reunión con un “delegación europea”.

Los países europeos han formulado reiteradamente llamados a la moderación en el actual conflicto entre Israel e Irán, a raíz del programa nuclear iraní.

La UE y estos tres países firmaron en 2015 el acuerdo con Irán para garantizar la naturaleza civil de su programa atómico, a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones económicas.

Vladimir Putin y Xi Jinping “condenaron firmemente” los ataques israelíes en Irán, y pidieron una solución política y diplomática, indicó el jueves el Kremlin, tras una entrevista telefónica entre los presidentes ruso y chino.

“Moscú y Pekín parten del principio de que la solución a la situación actual (...) no puede estar en la fuerza, y que la solución puede y debe encontrarse exclusivamente por medios políticos y diplomáticos”, declaró a la prensa el asesor diplomático de Putin, Yuri Ushakov.

Irán acusó este jueves al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de actuar como un “socio” de la “guerra de agresión” israelí.

El OIEA había censurado el incumplimiento iraní de sus obligaciones en lo tocante al programa nuclear, en vísperas de que Israel lanzara su campaña militar el pasado día 13 de junio.

“Ustedes han traicionado el régimen de no proliferación, ustedes han hecho del OIEA un socio de esta injusta guerra de agresión”, escribió en la red X el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, en un comentario dirigido al jefe del organismo, el argentino Rafael Grossi.

En unas declaraciones el miércoles al canal France24, Grossi dijo que si bien “Irán es el único país del mundo que está actualmente enriqueciendo uranio a un nivel cercano al militar (...) no podemos afirmar que haya un esfuerzo directo encaminado a fabricar una bomba atómica”.

