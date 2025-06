En vivo: Israel bombardea sitios de producción de misiles militares en Irán

La policía opera en el lugar donde misiles balísticos iraníes impactaron edificios residenciales en Beer Sheva, en el sur de Israel, el 20 de junio de 2025. Israel e Irán han estado intercambiando disparos desde que Israel lanzó ataques en todo Irán el 13 de junio de 2025 como parte de la Operación 'León Ascendente'. Foto: EFE - ABIR SULTAN

Se cumple una semana del comienzo de los ataques entre Israel e Irán con misiles que han marcado una vez más otro conflicto a nivel global.

Lo primero que se supo de esta nueva jornada es que Irán e Israel intercambiaron ataques durante la noche. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que el objetivo de sus fuerzas armadas era atacar todas las instalaciones nucleares de Irán.

Irán, mientras tanto, planea atacar las oficinas del canal de noticias Canal 14, al que acusa de ser el “canal de propaganda” de Netanyahu, en retaliación al ataque que los israelíes hicieron el lunes a la sede de uno de los medios de comunicación más sintonizados del país mientras este transmitía señal en vivo.

Lo que se sabe de una posible intervención de Estados Unidos es que el presidente, Donald Trump, dijo que concederá dos semanas para que la diplomacia antes de decidir si lanzará un ataque contra Irán.

“Basándome en el hecho de que hay una posibilidad sustancial de negociaciones que pueden o no tener lugar con Irán en un futuro próximo, tomaré mi decisión sobre ir o no ir en las próximas dos semanas”, dijo Trump en un comunicado leído por su secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

En ese caso, si Trump decide entrar en el conflicto, una poderosa milicia respaldada por Irán en Iraq ha prometido atacar bases militares estadounidenses en la región.

Israel comenzó el 13 de junio lanzando una ofensiva contra Irán para supuestamente evitar que este país se haga con la bomba atómica, un objetivo negado reiteradamente por Teherán.

Israel respondió con firmeza a las recientes declaraciones de Hezbollah, luego de que altos mandos del grupo chií libanés confirmaran su apoyo a Irán y declararan que “no somos neutrales” frente al actual conflicto en Medio Oriente.

“Si hay terrorismo, no habrá Hezbollah”, escribió el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en su cuenta de X. En su mensaje, acusó al grupo de actuar bajo órdenes del régimen iraní y advirtió que Israel ha perdido la paciencia con las amenazas. “El secretario general de Hezbollah no ha aprendido de sus predecesores. Le aconsejo prudencia”, añadió Katz.

Estas declaraciones se producen después de que el jeque Naeem Qassem, número dos de Hezbollah, manifestara públicamente su alineación con Teherán. “Apoyamos a Irán en su lucha contra esta injusticia global. No somos neutrales, estamos del lado de nuestra soberanía, de la liberación de nuestra tierra y de la libertad para tomar decisiones”, afirmó durante un acto reciente.

Qassem también aseguró que Hezbollah actuará como lo considere necesario ante lo que calificó como una agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados. “Estamos con Irán, con sus líderes y con su pueblo, y no dudaremos en responder”, dijo.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, dijo en una entrevista televisiva difundida este viernes que se niega a negociar con Estados Unidos mientras Israel siga atacando a su país.

“Los norteamericanos han enviado mensajes pidiendo seriamente negociaciones. Pero hemos dejado claro que mientras no termine la agresión, no hay lugar para la diplomacia y el diálogo”, dijo el canciller iraní a la televisión estatal de su país. Araqchi prevé hablar este mismo viernes en Ginebra del programa nuclear iraní con sus homólogos de Francia, Reino Unido, Alemania y la UE.

El ejército israelí declaró el viernes que había bombardeado decenas de objetivos durante la noche en Teherán, entre ellos lo que describió como un “centro de investigación y desarrollo del proyecto de armas nucleares iraní”.

“Decenas de objetivos fueron alcanzados, especialmente sitios de producción de misiles militares y la sede del SPND, la organización encargada de la investigación y el desarrollo del programa nuclear militar iraní”, afirmó el ejército israelí en un comunicado.

Este centro está encargado del “desarrollo de tecnologías y armas avanzadas al servicio de las capacidades militares del régimen”, agrega el texto.

Además, las fuerzas israelíes bombardearon “instalaciones de producción de componentes de misiles y fábricas de materias primeras usadas para la fabricación de los motores de los misiles”, apuntó.

Por otro lado, los sistemas de defensa antiaérea israelíes interceptaron cuatro drones lanzados desde Irán, añadió el comunicado.

Los servicios de emergencia israelíes respondieron este viernes a múltiples incendios en la ciudad de Bersheva, luego de que las fuerzas de defensa informaran la interceptación de un misil lanzado por Irán.

Según un video difundido por la agencia de emergencias Magen David Adom, las llamas afectaron una calle cercana a un parque tecnológico donde se encuentra una oficina de Microsoft.

La Policía israelí confirmó que se recibieron reportes sobre la caída de municiones en zonas abiertas del distrito sur, lo que causó daños materiales. No se reportaron víctimas.

Un día antes, el Centro Médico Soroka, uno de los hospitales más importantes de Bersheva, sufrió daños como consecuencia de un ataque iraní.

