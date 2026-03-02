Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Irán: la brecha entre el diálogo y la guerra regional es mínima

La República Islámica, que nombró a su consejo interino, juró venganza. Donald Trump amenazó con una fuerza nunca antes vista, al tiempo que se mostró abierto a hablar. Con la diplomacia arrinconada, el resultado es incierto.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
02 de marzo de 2026 - 11:00 a. m.
Manifestantes viajan en motocicletas ondeando banderas nacionales iraníes durante una manifestación en apoyo al gobierno y contra los ataques estadounidenses e israelíes frente a una mezquita en Teherán el 28 de febrero de 2026.
Manifestantes viajan en motocicletas ondeando banderas nacionales iraníes durante una manifestación en apoyo al gobierno y contra los ataques estadounidenses e israelíes frente a una mezquita en Teherán el 28 de febrero de 2026.
Foto: AFP - ATTA KENARE

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) sabía que una reunión entre altos funcionarios iraníes se llevaría a cabo el sábado en la mañana en Teherán. Pero lo más importante: el líder supremo, Alí Jamenei, de 86 años, estaría ahí. Los tiempos del ataque con el que Washington venía amenazando desde hace varias semanas se ajustaron a la luz de la información de la CIA: la Casa Blanca vio una oportunidad y la tomó.

Así describe The New York Times lo sucedido el fin de semana, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron sobre...

María Alejandra Medina

Por María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Irán

Estados Unidos

Israel

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.