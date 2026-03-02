Irán: la brecha entre el diálogo y la guerra regional es mínima

Manifestantes viajan en motocicletas ondeando banderas nacionales iraníes durante una manifestación en apoyo al gobierno y contra los ataques estadounidenses e israelíes frente a una mezquita en Teherán el 28 de febrero de 2026. Foto: AFP - ATTA KENARE

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) sabía que una reunión entre altos funcionarios iraníes se llevaría a cabo el sábado en la mañana en Teherán. Pero lo más importante: el líder supremo, Alí Jamenei, de 86 años, estaría ahí. Los tiempos del ataque con el que Washington venía amenazando desde hace varias semanas se ajustaron a la luz de la información de la CIA: la Casa Blanca vio una oportunidad y la tomó.

Así describe The New York Times lo sucedido el fin de semana, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron sobre...