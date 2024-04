Irán: la “policía de la moral” ha intensificado los abusos hacia las mujeres

Las restricciones no dejan de perseguir a las mujeres en Irán, vigiladas de cerca permanentemente por la Policía de la Moral iraní. Foto: Getty Images

Grupos de derechos humanos en Irán, basados en testimonios de mujeres, denuncian que las normas del país sobre el hiyab se han aplicado brutalmente desde los ataques con aviones no tripulados del país contra Israel el 13 de abril.

En redes corren videos de mujeres, citados y verificados por The Guardian, que han sido sacadas a rastras de las calles de Irán y detenidas por los servicios de seguridad. En algunos se mostraban a mujeres y niñas siendo arrestadas por la fuerza por agentes de la notoria Gasht-e-Irshad (“policía de la moral”).

Dina Ghalibaf, estudiante de la Universidad Shahid Beheshti de Teherán, fue una de las primeras en tuitear sobre un enfrentamiento. En su cuenta X dijo: “Ayer, en la sala de policía de la estación de metro de Sadeghiyeh, insistí en que tenía derecho a usar el metro como ciudadana y contribuyente. Pero luego, me arrastraron violentamente a una habitación y me dispararon con una pistola Taser. Me esposaron y uno de los agentes me agredió sexualmente”, recogió de la denuncia el medio británico.

La agencia de noticias Mizan, del poder judicial estatal, anunció que Ghalibaf enfrentará acciones legales y refutó sus acusaciones de agresión sexual.

La premio nobel de la paz encarcelada, Narges Mohammadi, envió un mensaje de voz, publicado por familiares en Instagram, sobre los moretones visibles de Ghalibaf. En la publicación, instó a las mujeres iraníes a compartir sus historias de arrestos y agresiones sexuales a manos de las fuerzas de seguridad, según The Guardian.

El medio habló con las familias de dos mujeres que fueron arrestadas la semana pasada y tres mujeres que fueron arrestadas por Gasht-e-Irshad. Una de ellas relató: “Tanto las mujeres como los hombres nos tocan el cuerpo durante las detenciones. Dicen que son musulmanes religiosos y leales, pero no les importa si los agentes masculinos tocan nuestros cuerpos, lo que supuestamente está prohibido que hagan (...) Dos agentes masculinos me agarraron violentamente de los brazos y me empujaron hacia la furgoneta. Mientras estábamos en la furgoneta, nos insultaron y se llevaron a cinco o seis de nosotras, detenidas por el hiyab, al centro de detención de Gisha”.

La mujer agregó que en el centro de detención vio a unas 40 mujeres detenidas. Después de pasar más de cinco horas detenidas, donde fueron sometidas a insultos y palizas, algunas de las mujeres fueron liberadas.

Irán intensificó la represión de las mujeres en 2023, según Amnistía Internacional

Según el informe anual publicado sobre la situación de derechos humanos en el mundo por la ONG Amnistía Internacional (AI), Irán intensificó en 2023 la represión de las mujeres y las niñas que desafiaban las leyes sobre el uso obligatorio del velo, entre otros abusos.

AI denunció que las autoridades iraníes continuaron tratando a las mujeres como “ciudadanas de segunda clase” en ámbitos legales y sociales, a lo que se sumó la represión por el uso del velo.

“Las autoridades intensificaron la represión en todo el país contra las mujeres y las niñas que desafiaban la obligatoriedad del velo, introduciendo políticas que vulneraban sus derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, y restringieron su libertad de circulación”, indicó la ONG.

Muchas mujeres iraníes han dejado de usar el obligatorio velo islámico como forma de protesta y desobediencia civil desde la muerte en septiembre de 2022 de Mahsa Amini tras ser detenida precisamente por llevar mal puesto el hiyab, lo que provocó fuertes protestas en el país.

Esta campaña de represión se llevó a cabo con la inmovilización de vehículos de mujeres que circulaban sin cubrirse, la negación del acceso al empleo, salud o empleo público, además de multas y castigos como lavar cadáveres.

En estas circunstancias, miles de niñas fueron envenenadas entre enero y abril “a consecuencia de unos ataques deliberados con gases químicos contra escuelas femeninas de todo el país que parecían constituir una campaña coordinada con la que castigar a las niñas por quitarse el hiyab obligatorio durante la sublevación de 2022″.

Además, prosiguió la represión por la fuerza de las protestas, las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos injustos, las desapariciones forzadas y la tortura.

Las personas LGBTI y las minorías étnicas y religiosas sufrieron asimismo discriminación y violencia sistémicas y se intensificó el uso de la pena de muerte como herramienta de represión política.

Irán ejecutó al menos a 834 personas en 2023, un 43 % más que el año anterior y la cifra más alta desde 2015, datos de la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), organización con sede en Noruega.

