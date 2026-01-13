Irán lleva más de 100 horas sin internet, pero las protestas siguen, ¿qué viene?

Los manifestantes prendieron fuego a un retrato del líder supremo iraní, Ali Jamenei, mientras participaban en una manifestación en apoyo al actual movimiento de protesta en Irán. Foto: EFE - NEIL HALL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La conexión telefónica internacional se ha reanudado este martes con Irán, constató un periodista de la AFP, pero el país sigue sin acceso a internet debido, según el gobierno iraní, a “operaciones terroristas” durante las protestas.

Defensores de los derechos humanos han acusado a la República Islámica de cortar el acceso a internet para ocultar la represión que, según ellos, ha causado cientos de muertos, o incluso más.

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución islámica de 1979 que derrocó al sah.

El país está sin acceso a internet desde el 8 de enero, es decir desde hace más de 108 horas, según la oenegé Netblocks.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, declaró este martes al canal Al Jazeera que el apagón fue ordenado por presuntas “operaciones terroristas” durante las protestas, que suponen un gran desafío para el gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años.

“El gobierno dialogaba con los manifestantes. Internet se cortó sólo después de que nos viéramos enfrentados a operaciones terroristas y constatáramos que las órdenes venían del extranjero”, afirmó el ministro.

Desde el viernes los iraníes tampoco podían llamar por teléfono al extranjero pero este martes se ha restablecido la conexión telefónica, constató un corresponsal de la AFP.

Manifestaciones sin precedentes

Los analistas consultados por la AFP se mantienen todos extremadamente prudentes sobre el desenlace de estas manifestaciones, debido a la unidad que han demostrado hasta ahora las autoridades.

Sin embargo señalan que las protestas se intensifican de manera constante desde su inicio el 28 de diciembre.

“Estas manifestaciones representan sin duda el desafío más serio al que se ha enfrentado la República Islámica en años, tanto por su magnitud como por sus reivindicaciones políticas cada vez más explícitas”, estima Nicole Grajewski, profesora del Centro de Investigaciones Internacionales de Sciences Po en París.

“Este movimiento es diferente porque sintetiza todos los movimientos anteriores: las revueltas económicas, las revueltas por la igualdad entre mujeres y hombres, las revueltas estudiantiles y las revueltas de las clases medias, que hoy están desclasadas”, observa por su parte Clément Therme, investigador asociado del Instituto Internacional de Estudios Iraníes.

Para Jason Brodsky, director de United Against a Nuclear Iran, estas manifestaciones son “históricas” y cuanto más duran, “más inyectan inestabilidad en el corazón del régimen”.

Factores internos

Los factores internos, es decir, las deserciones dentro del ejército y/o las fracturas en el entorno del guía supremo, siguen siendo el principal criterio para hacer tambalear al poder.

“Es el abandono del aparato de seguridad, la confraternización con los manifestantes” lo que puede provocar su caída, explica Therme.

“¿Hasta qué punto las fuerzas del orden seguirán obedeciendo órdenes y disparando munición real contra la multitud?”, se pregunta, mientras que la represión ya causó al menos varios cientos de muertos.

“Por el momento no hay un vuelco sistémico de las fuerzas del orden ni confraternización con los manifestantes”, señala.

Tampoco hay, por ahora, señales aparentes de fisuras en el seno de los poderosos Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica.

“Si miembros de los servicios de seguridad o de las élites políticas de primer nivel llegaran a desertar, o si los manifestantes lograran tomar y conservar instituciones gubernamentales clave, ello señalaría un cambio significativo en la correlación de fuerzas”, coincide Grajewski.

Al contrario, afirma, “manifestaciones masivas, por sostenidas que sean, tienen pocas probabilidades de ser suficientes sin divisiones en la cúpula y dentro de las instituciones coercitivas encargadas de reprimir la protesta”.

Criterio económico

La actual ola de protestas, iniciada en Teherán el 28 de diciembre por comerciantes indignados por el elevado costo de la vida, se extendió a las regiones más pobres del país, en el oeste.

Millones de iraníes, incluidos de la clase media, se enfrentan a una grave crisis económica y ya no pueden soportar el vertiginoso aumento de los precios al consumo.

“La República Islámica está atrapada en un círculo vicioso, ya que cuanto más reprime, más se deteriora la situación económica del país”, constata Therme, lo que incrementa el descontento popular y debilita aún más al régimen.

Factores externos

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó la semana pasada con “golpear muy fuerte” a Irán si las autoridades reprimen a los manifestantes. El domingo reiteró sus amenazas. “Estamos estudiando opciones muy contundentes”, declaró.

¿Cuál podría ser el papel de Estados Unidos y de Israel? ¿Puede haber una intervención militar en apoyo a las manifestaciones internas o acciones dirigidas contra actores clave del poder?

“Es posible que, bajo la presión combinada de las protestas internas y las amenazas extranjeras de Estados Unidos e Israel, miembros del régimen emprendan una acción de tipo golpe de Estado y modifiquen las políticas y estructuras fundamentales del régimen. Eso también sería la caída del régimen”, opina Arash Azizi, de la universidad estadounidense de Yale.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com