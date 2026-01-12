Irán “no busca la guerra, pero está preparado”: la respuesta a Trump en medio de protestas

Captura de un video de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos. Cuerpos de víctimas de las protestas contra el régimen islámico en Irán que se han intensificado, con un saldo de más de 500 víctimas mortales, según HRANA. Foto: EFE - EFE

Miles de manifestantes se congregaron el lunes en una gran plaza del centro de Teherán en apoyo al gobierno iraní, enfrentado a un amplio movimiento de protesta cuya represión habría causado cientos de muertos.

Tras las repetidas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de intervenir militarmente si la represión continúa, el canciller iraní afirmó el lunes que su país está preparado para una guerra, pero también dispuesto a negociar.

Ante uno de sus mayores desafíos desde la proclamación de la República Islámica en 1979, el gobierno busca retomar el control sacando a las calles a miles de sus partidarios.

Este lunes, miles de personas se congregaron en la céntrica Plaza Enghelab (“Revolución”) enarbolando las banderas de la República Islámica, en señal de apoyo al gobierno.

En un discurso a la multitud, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el país libra una “guerra contra terroristas”, como parte de un conflicto “en cuatro frentes”.

Qalibaf mencionó las guerras económica y psicológica, una “guerra militar” con Estados Unidos y “hoy, una guerra contra terroristas”.

Manifestaciones similares de apoyo al gobierno se registraron también en otras ciudades del país, de acuerdo con imágenes divulgadas por la TV estatal iraní.

Órganos oficiales iraníes afirman que decenas de miembros de las fuerzas de seguridad han muerto en las protestas.

Sin embargo, oenegés basadas fuera de Irán afirman que la violencia del gobierno contra los manifestantes cobró ya centenas de vidas.

La oenegé Irán Human Rights (IHR), con sede en Noruega, afirmó el domingo que había al menos 192 manifestantes muertos desde que comenzaron las protestas, el 28 de diciembre, pero advirtió que el balance real podría ser mucho mayor.

“Información no verificada indica que al menos varios cientos, o incluso más de 2.000 personas según algunas fuentes, han sido asesinadas”, subrayó la ONG, que dio cuenta también de más de 2.600 detenciones.

A pesar del corte de Internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, imágenes filtradas desde Teherán y otras ciudades de Irán, probablemente por vía satélite, han mostrado grandes manifestaciones en las últimas noches.

En un vídeo autenticado por AFP, se ven decenas de cuerpos envueltos en bolsas negras frente a una morgue en la capital, mientras varias personas parecen buscar a sus familiares desaparecidos.

Canal de comunicación abierto

Las protestas, al principio, eran en contra del aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución.

Tras haber amenazado varias veces con ordenar una intervención militar en respuesta a la represión, Donald Trump aseguró el domingo que los líderes iraníes querían “negociar” y que se estaba “preparando una reunión”, sin descartar la opción militar.

“Puede que tengamos que actuar antes de una reunión”, dijo Trump, añadiendo que el ejército estadounidense estaba estudiando “opciones muy fuertes”.

Irán “no busca la guerra, pero está totalmente preparado”, respondió este lunes el canciller Abás Araqchi, en una conferencia de embajadores extranjeros en Teherán.

No obstante, el diplomático agregó que “también estamos preparados para negociar”, pero matizó que “estas negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo”.

Simultáneamente, la cancillería iraní afirmó que está “abierto” un canal de comunicación entre el gobierno de Teherán y el emisario de Estados Unidos para Oriente Medio.

El domingo, un video ampliamente compartido volvió a mostrar manifestantes reunidos en el distrito de Punak, en Teherán, coreando consignas en apoyo a la monarquía depuesta.

Reza Pahlavi, hijo del sha depuesto y figura opositora iraní desde su exilio en Estados Unidos, instó a las fuerzas armadas y de seguridad en las redes sociales a “apoyar al pueblo”.

Por su parte, China formuló un llamado a la calma y expresó su oposición a cualquier injerencia extranjera.

Y la Unión Europea (UE) anunció que estaba considerando la posibilidad de imponer sanciones a Irán por la represión a las protestas.

