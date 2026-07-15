Irán responde a EE. UU.: derriban drones sobre Irak, Kuwait y Baréin entra en alerta

Esta captura de pantalla, tomada de un video facilitado por el Mando Central de Estados Unidos, muestra lo que el Ejército estadounidense describe como un ataque en Irán. Foto: AFP - AFP PHOTO / US CENTRAL COMMAND PUBLIC AFFAIRS

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Estados Unidos y aliados derribaron varios drones el miércoles sobre Erbil, la capital de la región del Kurdistán del norte de Irak, informaron fuerzas kurdas.

Periodistas de la AFP dijeron haber visto varios drones sobrevolando Erbil antes de ser alcanzados por las defensas aéreas, lo que provocó explosiones y humo visible cerca del consulado estadounidense, que fue blanco de repetidos ataques con drones y cohetes durante la guerra en Oriente Medio.

Se trata de las primeras explosiones reportadas cerca del consulado en Erbil desde que comenzó en abril un frágil alto el fuego.

Las fuerzas kurdas de contraterrorismo señalaron que las “fuerzas de la coalición antiyihadista liderada por Estados Unidos derribaron y destruyeron ocho drones cargados con explosivos sobre Erbil entre las 20H53 y las 21H20 (17H53 y 16H20 GMT)”.

Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de los ataques y no se reportaron víctimas.

La ofensiva coincide con la visita de una semana del primer ministro iraquí Ali al Zaidi a Washington, donde fue recibido por el presidente Donald Trump, y se produce además en el contexto de una renovada escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

Durante la guerra en Oriente Medio, la región del Kurdistán, que alberga tropas estadounidenses y numerosas compañías petroleras extranjeras, fue uno de los principales objetivos de los ataques con drones, llevados a cabo en su mayoría por grupos armados iraquíes proiraníes.

Estos grupos, que operan bajo el paraguas de la Resistencia Islámica en Irak, atacaron instalaciones estadounidenses en Irak más de 600 veces en apoyo a Teherán.

Al Zaidi ha dado a los grupos armados proiraníes, que Washington designa como organizaciones terroristas, hasta el 30 de septiembre para desarmarse. La fecha coincide con el fin de la misión de la coalición liderada por Estados Unidos contra los yihadistas.

Algunos grupos armados han dicho que cooperarán, pero otros se mantienen firmes en su rechazo a desarmarse y, en cambio, prometen reforzar sus capacidades.

Desde el inicio de la guerra, e incluso después del alto el fuego de abril, Irán también ha atacado repetidamente a grupos rebeldes kurdos iraníes, que tienen campamentos y bases en el Kurdistán iraquí.

Kuwait informó este jueves que estaba interceptando drones lanzados por Irán mientras que en Baréin sonaron las sirenas antiaéreas, tras otra noche de ataques estadounidenses contra la República Islámica.

En un comunicado publicado en la red social X, el ejército kuwaití afirmó que estaba “respondiendo a ataques hostiles con drones tras la infame agresión iraní”.

El Ministerio del Interior de Baréin, por su parte, instó a los ciudadanos y residentes a “mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano” tras la activación de las sirenas.

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