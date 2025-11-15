Irán retiene un buque petrolero en el Golfo Pérsico con destino a Singapur

Un motorista circula frente a la estatua del rey sasánida Sapor I. Foto: EFE - Jaime León

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, confirmaron el sábado la incautación en aguas del Golfo de un petrolero que la víspera cambió repentinamente de rumbo en el estrecho de Ormuz para dirigirse hacia aguas iraníes.

El viernes a las 04H00 GMT, “tras una decisión judicial que ordenaba la incautación de la carga de un petrolero --el “Talara”, con bandera de las Islas Marshall-- las unidades de intervención rápida de la marina de los Guardianes de la Revolución (...) lo interceptaron y lo abordaron”, indicaron en un comunicado.

“El petrolero estaba en infracción por transportar una carga no autorizada”, añadieron.

“El barco transportaba 30.000 toneladas de productos petroquímicos y se dirigía a Singapur. Esta mañana fue llevado a un fondeadero para ocuparse de las violaciones constatadas”, precisaron los Guardianes.

La agencia local iraní Fars descartó que esta incautación sea una medida de represalia contra otro país.

La carga incautada incluía “productos petroquímicos iraníes (…) transportados ilegalmente hacia Singapur y el principal responsable era un individuo o una empresa iraní”, según Fars.

La Marina de Estados Unidos dijo el viernes que está monitoreando la situación. “Los buques comerciales tienen derecho a navegar y comerciar en alta mar sin restricciones”, afirmó la Quinta Flota de los Estados Unidos, que patrulla la región.

Fue abordado por tres pequeñas embarcaciones mientras atravesaba el estrecho de Ormuz en dirección sur.

El estrecho de Ormuz, una importante vía de transporte de petróleo y gas natural licuado, ya ha sido escenario de incidentes similares en el pasado.

El año pasado, la Guardia Revolucionaria de Irán confiscó un buque portacontenedores alegando que tenía vínculos con Israel, tras un ataque mortal contra el consulado iraní en Siria del que se culpó a Israel.

