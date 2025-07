Irán suspendió la cooperación con el organismo de energía atómica de la ONU

Una multitud de iraníes asistió al funeral de los generales y científicos fallecidos tras los recientes ataques aéreos israelíes. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Irán suspendió este miércoles su cooperación con la agencia de energía atómica de la ONU, contra la que multiplicó las acusaciones al hilo de la reciente guerra con Israel.

Los enfrentamientos de 12 días iniciados el 13 de junio con los bombardeos israelíes agravaron las tensiones entre Teherán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El 25 de junio, al día siguiente del alto al fuego anunciado por Estados Unidos, el Legislativo iraní aprobó un proyecto de ley que suspende la cooperación con dicha entidad.

Posteriormente, fue aprobado por el Consejo de Guardianes, un organismo encargado de examinar las leyes, antes de ser ratificado el miércoles por el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Él “promulgó la ley que suspende la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica”, indicó la televisión estatal.

Las autoridades iraníes han criticado duramente al OIEA por lo que calificaron como el “silencio” de la agencia ante los ataques israelíes y estadounidenses contra sus sitios nucleares.

Teherán también fustigó a la agencia por una resolución adoptada el 12 de junio, víspera de las hostilidades israelíes, que acusaba a Irán de incumplir sus obligaciones nucleares.

Según el país, esa resolución sirvió de “excusa” para los bombardeos israelíes. Además, rechazó una solicitud del jefe del OIEA, el argentino Rafael Grossi, de visitar los sitios nucleares bombardeados.

Entretanto, el ultraconservador diario iraní, Kayhan, publicó recientemente que hay unos supuestos documentos que prueban que Grossi es un espía israelí y debe ser ejecutado.

La guerra entre Irán e Israel

Irán ha dicho que la solicitud del funcionario de visitar los sitios bombardeados refleja sus “malas intenciones”, aunque insistió en que no hay amenazas en su contra o contra los inspectores del organismo.

Por su parte, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó que la suspensión de la cooperación con el OIEA refleja la “preocupación y enojo de la opinión pública iraní”.

La guerra de 12 días comenzó cuando Israel lanzó una campaña de bombardeos contra Irán, la cual mató a altos comandantes militares y científicos nucleares. Teherán respondió con olas de misiles y drones contra Israel.

Estados Unidos, aliado israelí, bombardeó el 22 de junio las instalaciones nucleares iraníes de Fordo, Isfahán y Natanz. La guerra dejó más de 900 muertos en Irán, según el poder judicial, mientras que 28 personas murieron en Israel, de acuerdo con las autoridades de este país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que las tres instalaciones nucleares iraníes fueron “totalmente destruidas” con los bombardeos, pero la magnitud del daño no está clara.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com