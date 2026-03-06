Irán tiene amigos, ¿dónde están?

Una mujer iraní sostiene una fotografía del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, durante la ceremonia de oración del viernes en la mezquita Mosallah de Teherán. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

A pesar de haber sido tratado durante mucho tiempo como un paria por Occidente y de estar aislado por las sanciones estadounidenses, el gobierno islámico revolucionario de Irán mantuvo lazos diplomáticos, comerciales y militares con diversos países.

Turquía e India sostenían con él relaciones comerciales y de seguridad. China recurría a Irán en busca de petróleo barato. Corea del Norte, Venezuela y Rusia lo consideraban un aliado en su lucha contra Occidente y conspiraban con él para desarrollar tecnología militar y subvertir las sanciones.

Ahora...