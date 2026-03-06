Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Irán tiene amigos, ¿dónde están?

Irán mantiene lazos con diversos países, como Turquía, India, Rusia y China. Sin embargo, en esta guerra, su apoyo es sobre todo retórico.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Ben Hubbard / The New York Times
06 de marzo de 2026 - 10:00 p. m.
Una mujer iraní sostiene una fotografía del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, durante la ceremonia de oración del viernes en la mezquita Mosallah de Teherán.
Una mujer iraní sostiene una fotografía del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, durante la ceremonia de oración del viernes en la mezquita Mosallah de Teherán.
Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

A pesar de haber sido tratado durante mucho tiempo como un paria por Occidente y de estar aislado por las sanciones estadounidenses, el gobierno islámico revolucionario de Irán mantuvo lazos diplomáticos, comerciales y militares con diversos países.

Turquía e India sostenían con él relaciones comerciales y de seguridad. China recurría a Irán en busca de petróleo barato. Corea del Norte, Venezuela y Rusia lo consideraban un aliado en su lucha contra Occidente y conspiraban con él para desarrollar tecnología militar y subvertir las sanciones.

Ahora...

Por Ben Hubbard / The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

jamenei

Ali jamenei

Irán

Estados Unidos

Israel

guerra en Oriente Medio

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.