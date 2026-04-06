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Irán y EE. UU. reclaman victorias en medio de ataques que resultarían en crímenes de guerra

El presidente estadounidense amenazó con llevar a cabo una ofensiva en contra de la infraestructura civil iraní, presionando por la apertura del estrecho de Ormuz. El derribo de aviones estadounidenses y una operación de rescate de uno de los pilotos cierran cada vez más la posibilidad de una salida negociada entre Washington y Teherán al encauzar a ambos bandos en una retórica de victoria.

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Redacción Mundo
06 de abril de 2026 - 12:00 a. m.
Los medios estatales iraníes publicaron fotografías de lo que supuestamente es un avión estadounidense calcinado.
Los medios estatales iraníes publicaron fotografías de lo que supuestamente es un avión estadounidense calcinado.
Foto: EFE - Tasnim News

La guerra en Irán lleva más de un mes, los ataques siguen y los mensajes son cada vez más fuertes. Por un lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el domingo con atacar las centrales eléctricas y los puentes iraníes si el país no reabre Ormuz: “¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá”. Pero eso no se quedó ahí. El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, escribió en la red social X que “toda nuestra región arderá porque usted [Trump] insiste en...

Por Redacción Mundo

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Sergio Clavijo Ortiz(26354)Hace 32 minutos
Lo único que está haciendo Irán es, defenderse de agresiones norteamericanas desde los años 70as, cuando el imperio mantenía allí al Reza Palevi y su gobierno títere. La finalidad, es el petróleo, o qué hacen los gringos allá. Lo que está sucediendo hoy es que a Trump ya le quedó grande doblegar a un pueblo que defiende su patria, sus gentes, sus bienes y su soberanía. Pensaron que con asesinando a Jamenei se rendían, así como el secuestro de Maduro; Una equivocación de Netanyahu y Trump.
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