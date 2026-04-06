Irán y EE. UU. reclaman victorias en medio de ataques que resultarían en crímenes de guerra

Los medios estatales iraníes publicaron fotografías de lo que supuestamente es un avión estadounidense calcinado. Foto: EFE - Tasnim News

La guerra en Irán lleva más de un mes, los ataques siguen y los mensajes son cada vez más fuertes. Por un lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el domingo con atacar las centrales eléctricas y los puentes iraníes si el país no reabre Ormuz: “¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá”. Pero eso no se quedó ahí. El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, escribió en la red social X que “toda nuestra región arderá porque usted [Trump] insiste en...