Israel le salió al ruedo y acusó a Colombia de "apoyar terrorismo de Hamás"

Benjamin Netanyahu y Gustavo Petro, primer ministro de Israel y presidente de Colombia. Foto: Archivo Particular

Israel criticó este miércoles a Colombia y Chile, que llamaron a consultas a sus respectivos embajadores en el Estado judío por la ofensiva israelí sobre Gaza, y les acusó de alinearse “con Venezuela e Irán en apoyo al terrorismo de Hamás”.

“Israel espera que Colombia y Chile apoyen el derecho de un país democrático a proteger a sus ciudadanos y exijan la liberación inmediata de los secuestrados” en Gaza, y “que no se alineen con Venezuela e Irán en apoyo al terrorismo de Hamás”, dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, en la primera reacción del país a los pasos tomados hoy por los dos países latinoamericanos.

Según remarcó en la que es la primera reacción oficial israelí al asunto, en el “atroz ataque” del grupo islamista Hamás a Israel del 7 de octubre, que dejó más de 1.400 muertos y derivó en la toma de unos 240 rehenes, “hay ciudadanos de Colombia, Chile y otros países latinoamericanos que también están entre las víctimas”.

“El Estado de Israel está librando una guerra que le fue impuesta, una guerra contra una organización terrorista que utiliza a los ciudadanos de Gaza como escudos humanos, comete crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y viola los derechos humanos de los ciudadanos de Gaza, así como de los ciudadanos de Israel”, denunció el portavoz de Exterior, Lior Hayat.

Chile y Colombia llamaron ayer a consultas a sus respectivos embajadores en Israel, Jorge Carvajal y Margarita Manjarrez, para abordar la situación de las relaciones diplomáticas en el contexto de la guerra con las milicias palestinas de Gaza.

A eso se suma el paso tomado por Bolivia -al igual que Colombia y Chile, gobernada por la izquierda-, que el martes cortó sus lazos diplomáticos con Israel por lo que considera una “agresiva y desproporcionada ofensiva militar” contra la población de Gaza.

Hamás celebró hoy “la postura adoptada por el gobierno boliviano de cortar relaciones con la entidad sionista, que se produjo en respuesta a la agresión fascista israelí, y llamó de nuevo “a los países árabes e islámicos” que normalizaron vínculos con Israel “a romper todas las relaciones con esta entidad viciosa”.

“La masacre del pueblo palestino”

He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá”, expresó Gustavo Petro en un mensaje publicado en X (antes Twitter).

La decisión del presidente colombiano fue anunciada minutos después de que su homólogo chileno, Gabriel Boric, hiciera lo mismo y de que el Gobierno de Bolivia rompiera relaciones diplomáticas con Israel a raíz de lo que ese país considera una “agresiva y desproporcionada ofensiva militar” contra la población de la Franja de Gaza.

Posteriormente, la Cancillería publicó un comunicado en el que en nombre del Gobierno “expresa su más enérgico rechazo por las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes en Gaza, en áreas densamente pobladas por civiles, lo que ha resultado en un saldo de más de 8.000 víctimas, entre ellos cientos de niños y niñas”.

“El Gobierno de Colombia reitera la urgencia de un cese al fuego y la obligación que tienen las fuerzas de seguridad de Israel de observar el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Todas las partes están llamadas a respetar el Derecho Internacional y el DIH”, agregó el comunicado.

Igualmente reitera el llamado de Petro a la comunidad internacional para concretar con carácter urgente una conferencia de paz, así como “el pleno reconocimiento de las dos Estados por todas las naciones del mundo” para llevar la paz a la región.

Desde que se desató la guerra, Petro y el Gobierno de Israel y la comunidad judía internacional han tenido agrias discusiones que llevaron al mandatario colombiano a amenazar con suspender las relaciones con el Estado hebreo.

La controversia comenzó por la postura de Petro, que ha condenado los bombardeos de Israel a Gaza, comparando incluso esas acciones con las de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero sin repudiar el terrorismo del brazo armado de Hamás, que el pasado 7 de octubre dejó más de 1.400 israelíes muertos y dio origen a la nueva guerra.

En los bombardeos que Israel lleva a cabo sobre Gaza desde el pasado día 7, han muerto 8.800 personas y más de 21.000 personas han resultado heridas, según el Ministerio de Sanidad gazatí, mientras que en el lado israelí se han registrado 1.400 muertos y más de 5.400 heridos.

