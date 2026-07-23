Israel acusa de terroristas a los futbolistas y al árbitro FIFA que asesinó en Gaza

Palestinos caminan entre las ruinas de una casa demolida por las fuerzas de seguridad israelíes en la aldea de Nahalin, al suroeste de Belén, en la Cisjordania ocupada por Israel. Foto: AFP - JOHN WESSELS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ejército israelí dijo que 12 figuras del fútbol palestino -incluido un árbitro registrado por la FIFA-, a quienes mató durante la guerra en Gaza, eran miembros de grupos militantes, lo que rechazó un responsable de la asociación palestina de este deporte.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron en un comunicado el miércoles que difundían los nombres para contrarrestar “afirmaciones falsas” de haber atacado deliberadamente a miembros de la comunidad futbolística de Gaza.

Según el ejército, varios de ellos ocupaban cargos de mando dentro de los grupos armados, mientras que otros eran combatientes.

“Las FDI están revelando las identidades de futbolistas, árbitros y entrenadores palestinos presentados como deportistas y civiles inocentes, pero que en realidad actuaban como terroristas en las alas militares de Hamás y la Yihad Islámica”, dijo el ejército.

Entre ellos figura Mohammed Sami Mohammed Khattab, un árbitro asistente de la FIFA, que según las FDI era miembro de la Yihad Islámica. Un funcionario de la Asociación Palestina de Fútbol en Gaza, que pidió el anonimato por razones de seguridad, rechazó las acusaciones.

“Israel está intentando encubrir sus crímenes de asesinar a jugadores, entrenadores, árbitros y directivos de clubes de fútbol con acusaciones falsas”, dijo. “La mayoría de los nombres mencionados en el comunicado fueron asesinados en bombardeos e incursiones israelíes en sus casas o tiendas de campaña, algunos junto con sus familias”, agregó.

La AFP no pudo verificar de manera independiente las acusaciones del ejército.

A lo largo de la guerra, las autoridades del fútbol palestino han acusado a Israel de matar a futbolistas y de dañar la infraestructura deportiva de Gaza. Israel ha sostenido que ataca a militantes e infraestructura militar, al tiempo que acusa a Hamás y a otros grupos armados de operar dentro de áreas civiles.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com