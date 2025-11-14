Logo El Espectador
14 de noviembre de 2025 - 01:26 a. m.

Israel afirma que recibió el cuerpo de uno de los cuatro últimos rehenes de Gaza

Israel recibió este jueves el cuerpo de uno de los cuatro últimos rehenes retenidos en Gaza por Hamás y sus milicias aliadas, que fue entregado a la Cruz Roja en el territorio palestino, informó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Agencia AFP

