14 de noviembre de 2025 - 01:26 a. m.
Israel afirma que recibió el cuerpo de uno de los cuatro últimos rehenes de Gaza
Israel recibió este jueves el cuerpo de uno de los cuatro últimos rehenes retenidos en Gaza por Hamás y sus milicias aliadas, que fue entregado a la Cruz Roja en el territorio palestino, informó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.
