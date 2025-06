Israel vuelve a atacar Irán: cierre del estrecho de Ormuz sería “peligroso”

Un buque portacontenedores navega por el estrecho de Ormuz. Foto: EFE - ALI HAIDER

El conflicto en Medio Oriente entra en una fase aún más peligrosa. Tras los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes, Israel lanzó este lunes una ofensiva masiva sobre Teherán, alcanzando sitios sensibles como la prisión de Evin y la base de la Guardia Revolucionaria. Irán promete represalias “impredecibles” mientras aumentan los temores de una escalada regional, bloqueos petroleros y consecuencias nucleares. Aquí, minuto a minuto, lo que ocurre en la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos.

🔥 Irán e Israel: 5 puntos clave actualizados

Israel bombardea Teherán:Ataques “sin precedentes” golpearon la prisión de Evin y la sede de la Guardia Revolucionaria. También se volvió a atacar el complejo nuclear de Fordo. Irán amenaza con extender el conflicto:Altos mandos iraníes advierten que bases estadounidenses en el Golfo son ahora “objetivos legítimos” y que vendrán represalias “serias e impredecibles”. Preocupación por el estrecho de Ormuz:China y la UE alertan sobre un posible cierre de esta vía clave del petróleo. EE. UU. pide a Pekín presionar a Teherán para evitarlo. Putin condena los ataques y respalda a Irán:Desde Moscú, el presidente ruso calificó los bombardeos como “agresión injustificada”. Irán acusa a EE. UU. de dinamitar las negociaciones nucleares. La OIEA exige inspecciones urgentes:El organismo nuclear de la ONU pide acceso inmediato a las instalaciones iraníes tras los bombardeos, para verificar el uranio enriquecido al 60 %.

🔴 Guerra Irán e Israel: siga las últimas noticias

La bolsa de Nueva York abrió sin sobresaltos el lunes, aparentemente tranquila con que los precios del petróleo no se hayan disparado tras los ataques estadounidenses contra sitios nucleares iraníes, a la espera de la reacción de Teherán.

China, Estados Unidos y Europa temen que Irán cierre el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte de la producción mundial de petróleo.

En las primeras operaciones en Wall Street, el índice Dow Jones caía un 0,07 %, el Nasdaq retrocedía 0,10 % y el S&P 500 permanecía estable (-0,00 %).

El cierre del estrecho de Ormuz, un paso fundamental para el tránsito de barcos petroleros, sería “extremadamente peligroso”, advirtió este lunes la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

“El cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán sería extremadamente peligroso, y no es bueno para nadie”, dijo la alta funcionaria estonia al llegar a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Bruselas.

La crisis desatada a raíz de los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra posiciones estratégicas en Irán es uno de los puntos sobresalientes de la reunión de ministros de la UE.

El domingo, el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, instó a China a ayudar a disuadir a Irán de cerrar el estrecho, gesto que tendría un efecto devastador para la distribución mundial petróleo.

“Insto al gobierno chino a que hable con ellos sobre este tema, ya que dependen en gran medida del estrecho de Ormuz para su suministro de petróleo”, aseguró Rubio a la cadena Fox News.

Donald Trump cree que los iraníes deberían derrocar a su gobierno si se niega a negociar sobre su programa nuclear, pero el presidente estadounidense “todavía está interesado” en la diplomacia, dijo la Casa Blanca el lunes.

“Si el régimen iraní se niega a llegar a una solución diplomática pacífica, en la cual, por cierto, el presidente todavía está interesado y comprometido, ¿por qué no debería el pueblo iraní quitarle el poder a este régimen increíblemente violento que lo ha estado reprimiendo durante décadas?” dijo la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en Fox News.

Estados Unidos se unió el fin de semana a la campaña militar de Israel para destruir el programa nuclear iraní y bombardeó sitios de enriquecimiento nuclear fuertemente protegidos.

Funcionarios del gobierno de Trump han repetido con insistencia que el objetivo de los ataques era impedir que Teherán se dote del arma atómica y no el hacer caer a las autoridades.

Pero el presidente Donald Trump sembró la duda.

“No es políticamente correcto usar el término ‘cambio de régimen’, pero si el actual régimen iraní no puede hacer que Irán vuelva a ser grande, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ¡¡¡MIGA!!!“, publicó Trump el domingo en su plataforma Truth Social, jugando con su famoso acrónimo MAGA, como se conoce al movimiento ultraconservador estadounidense “Haz a Estados Unidos grande otra vez”.

